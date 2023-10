La fotógrafa y realizadora audiovisual Arancha Brandón protagoniza en el festival Curtocircuíto (en Santiago hasta el domingo) la sección Terra, área no competitiva que repasa cinco piezas suyas el sábado en Numax (19:45 h.). Además, hace una residencia que conlleva que esté hablando estos días con la vecindad y personas que visitan Compostela, con responsables de locales y otras voces para hilar un trabajo “que seguramente se verá en la edición de Curtocircuíto del 2024”, aclara en charla con EL CORREO. Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Vigo, Arancha Brandón (A Guarda, 1995; en las redes @arbricias), ha sido seleccionada por Vogue España por una foto de su proyecto Un rectángulo de aire limpio, imagen protagonizada por la modelo Alicia Gutiérrez que llevará al festival PhotoVogue en Milán en noviembre.

Una persona formada en su mismo centro me decía que echó de menos más partes prácticas, ¿qué opina?

Sería bueno que la parte práctica fuera mayor y también eché de menos tener conocimiento de artistas que hagan lo mismo que yo o más próximos a mí, en especial, en la parte práctica, con profesores que, de verdad, me puedan conectar con la realidad a través de charlas pero como mis referentes son muy variados he aprendido mucho de revistas, libros, cine; en mi han convergido varios caminos. Lo que más he echado en falta durante la parte formativa es la posibilidad de tener referentes reales que me conecten más con la realidad.

Fotógrafa y también realizadora, ¿es una dualidad forzosa o buscada?

Es una dualidad en la que me siento muy cómoda. De hecho, hay proyectos que en principio eran fotográficos y, con el tiempo, han evolucionado hacia lo audiovisual, o al revés. Para mí es muy enriquecedor el tener dos facetas. Tengo muchas inquietudes y no me conformo con una. Y los proyectos donde igual he intentado acotar el terreno, al final, aunque me gusta la quietud de la fotografía, luego siempre termino recurriendo también al movimiento.

¿De qué trabajos audiovisuales está más satisfecha?

Para mí ha sido muy importante A Typical Morning! Porque fue mi segunda pieza audiovisual. Es la primera vez que satisfago inquietudes audiovisuales de mi familia y empiezo a afinar más mi parte estética, la que me conecta con la fotografía, de un modo más pausado, en la que investigo más el still life, o el bodegón, aunque no me gusta llamarlo así, ni tampoco naturalezas muertas… En esa pieza convergen esos dos mundos. Y también destaco el proyecto seleccionado en PhotoVogue, el de fotografía, mezcla retrato y still life, y también otro que llevaré a Milán: una pieza audiovisual. De ahí una vez más la (citada) dualidad.

Curioso, trabaja con una mirada contracorriente pero Vogue es casi sinónimo de corriente. ¿Ese mundo se está haciendo más plural?

Es un reconocimiento del que estoy muy orgullosa, y me ha sorprendido. Ahora hay tantos estímulos que el fluir y el tener un estilo propio donde puedas manejar diferentes corrientes es una versatilidad que se está premiando más ... y creo que es importante respaldar lo polifacético.