Tras gañar o premio literario Minerva, organizado polo colexio Peleteiro, Jose Castro achegouse cos cartos que gañou grazas ao concurso ata a Galería Noroeste, un negocio de Santiago rexentado por Antonio Ibáñez e Marian Diéguez, para comprar un colar feito a man polo propio Antonio do que namorou a primeira vista. Os donos daquel establecemento decatáronse do seu potencial e lograron convencer os seus pais para adicarse ao oficio, mesmo arbitraron a súa educación. Agora, Jose Castro atópase á fronte de Noroeste Obradoiro, un pequeno local compostelán que se converteu en todo un referente internacional en orfebrería contemporánea grazas ao seu enorme esforzo e ao traballo que realiza día a día coa axuda dun dos donos do establecemento que cambiou a súa vida.

Resulta canto menos curioso o modo en que vostede entrou no mundo da xoiaría e a larga relación que mantén co su negocio, incluso moito antes de poñerse mans á obra.

A verdade é que si. Eu coñecín os fundadores de Noroeste, Antonio Ibáñez e Marian Diéguez, aos 16 anos. Gañei o concurso literario Minerva e cos cartos comprei unha peza de Antonio Ibáñez, que, por dicilo así, non era unha peza normal para compralo unha rapaza de 16 anos e Marian, que foi a miña segunda nai nesta vida, foi a que convenceu con Antonio aos meus pais para poder adicarme a este oficio. Entre eles, por dicilo así, arbitraron a miña educación. Os meus pais non querían que me dedicase a deseño simplemente por seguridade económica e emocional. Sabían que era un mundo difícil, pero ao final, entre todos, conseguiron darme unha formación fabulosa porque tiven a sorte de formarme en Barcelona, en Londres, Estados Unidos e Canadá.Despois tamén tiven a tremenda sorte de poder volver á miña terra.

Volve á súa terra con 27 anos e lánzase á aventura montando un taller na súa propia casa.

Si. O primeiro taller que montei foi dividido na miña propia casa e nunha pequecha oficina que me deixara meu pai, despois de moito pelexar, para poñer todo en definición. Era unha pequena oficina moi denostada, esquecida do mundo no polígono do Tambre, e aí, puxen metade do taller, que era para fundir o ouro e facer os traballos máis duros de lume e de ruido, e despois na casa tiña unha mesiña onde empecei a facer as miñas coleccións.

Como foron eses anos para vostede?

Foron marabillosos porque con 27 anos o corpo pode con todo (ri). Unha vez dixéronme que hai cousas que se non as fas a esa idade, xa non as vas facer nunca, e é certo. Seguramente, se tivera que facelo agora con case 45 custaríame. Aínda que as miñas xornadas eran tremendamente intensas, porque tamén traballaba nun salón de peiteado a media xornada, eu recórdoo como unha época fabulosa.

Finalmente, acaba dirixindo Noroeste Obradoiro, un negocio que, precisamente, lidera coa axuda dun dos propietarios do local que cambiou a súa vida.

Si. De feito ese colar que me cambiou a vida continúa á venda en Noroeste. E si, Antonio xubilouse hai xa 12 anos. Eu quedei ao cargo de Noroeste aínda que Antonio segue a ter unha presenza absolutamente imprescindible. Vén todos os días e segue a ser un espíritu moi poderoso en Noroeste e el fai de avó da miña filla. É unha persoa completamente cercana. Por desgraza, Marian xa faleceu, pero eu agradezo todos os días que Antonio se manteña ao meu lado. É imprescindíbel e segue a ser imprescindíbel neste negocio.

"Estamos vivos grazas a que a xente entra a comprar" Jose Castro - Creativa á fronte de Noroeste Obradoiro

Dende entón non lle foi nada mal. Dirixe unha pequena tenda-taller no casco histórico de Santiago que se converteu en todo un referente internacional en orfebrería contemporánea. Mesmo os seus traballos foron expostos en diferentes lugares do mundo como Canadá. Cal é a clave do seu éxito?

Perseverancia. Evidentemente eu tiven moita sorte por poder estudar en centros de vangarda e ter os contactos e os coñecementos aplicados. Ademais, coincidín con moitos profesores alemáns que me ensinaron outra maneira de facer xoiaría sen perder o oficio. Quero dicir, a man dereita é o oficio e a man esquerda é o deseño, pero non podemos perder, polo menos no meu caso, non se perdeu ningunha das dúas mans. Entón aprendín a facer unha xoiaría basada nas técnicas máis ancestrais e máis estrictas como é a forxa e a soldadura pero baseado nunha forma tremendamente contemporánea. Todo isto levounos a acadar no ano 2016 o Premio Artesanía de Galicia e, no 2021, o Premio Nacional de Xoiaría, que foi todo un orgullo para nós.

Falou dos premios acadados pola súa forma de entender a xoiaría. A sociedade tamén recoñece o seu labor?

Si o recoñece. Estamos vivos grazas a que o recoñecen, grazas a que a xente cruza a porta. Nós somos un negocio que vive de vender as nosas pezas. Ese premio foi un recoñecemento para os clientes que apostaron desde fai máis de 30 anos polos nosos produtos e tamén para atraer a novos clientes. Evidentemente, calquera premio certifica o traballo que ti levas facendo moitos anos. Estamos vivos grazas a que a xente entra a comprar. Despois tamén facemos un aporte moi importante que é o encargo persoal, que alguén trae ouro da súa avoa, e nós, con ese ouro facemos unha peza, escollemos unha pedra... Intentamos personalizar ao máximo. Somos unha pequena empresa que quere seguir sendo unha pequena empresa. Para nós é moi importante seguir vivos vivindo dunha moi pequena produción. Iso para nós é o difícil de conseguir nestes tempos nos que as liñas económicas, consciente ou inconscientemente, se empurran a crecer e facer unha producción cada vez maior, cada vez máis despersonalizada por procesos de fundición industriais cos que temos que convivir. Aínda así, a nosa posición é vivir xustamente do contrario, dunha pequenísima produción. Iso é o que nos gustaría facer, é o que intentamos facer todos os días.

Cal é o perfil dos clientes?

É un cliente cun nivel cultural elevado, nivel económico medio e que, en vez de comprar moito, compra ben. Quero dicir, ti podes comprar dez pares de pendentes ao ano ou podes comprar dous. Evidentemente as dúas opcións son perfectas, pero nós dirixímonos a ese cliente que prefire comprar menos e ten unha conciencia do comercio local, da produción local, da produción xusta, dunha economía empática e humana e dun pequeno establecemento que fabrica localmente.

“Temos clientes cun nivel cultural elevado, un nivel económico medio e que, en vez de comprar moito, compran ben” Jose Castro - Creativa á fronte de Noroeste Obradoiro

Resalta moito a tradición. Falamos dun sector moi arraigado en Santiago que, por desgraza, está a baixar as súas persianas no casco histórico. Estanse perdendo este tipo de traballos artesanais?

Diría que non, que hai un rexurdir moi potente a nivel nacional e internacional, pero a realidade é que vivimos entre dous mundos. Vivimos entre un mundo no que cada vez a artesanía de creación ten máis aceptación e coñecemento, no que a artesanía contemporánea é unha economía en auxe. E despois, tes ao outro lado, que si que é certo que manter os negocios como os pensabamos antes é complexo. Os tempos van moi rápido e hai que unir a tradición e a contemporaneidade, é algo absolutamente imprescindíbel. No noso tempo é complicado, e para un negocio é un esforzo vital facelo todos os días, co que, dalgunha maneira, así como uns negocios abren, outros pechan. É unha situación moi dura.

A pesar deses dous mundos que comenta, hai futuro?

Completamente. O que pasa é que hai que profesionalizar as artesanías. Aquí temos que xogar forte no sentido de que ten que ser unha empresa cunha grande competitividade económica e ten que estar axeitada aos novos tempos. Iso radica por pasar por unha tremenda profesionalización do sector, do sector das artesanías, do sector do deseño e hai que facer un gran esforzo por estar ao día. Pero iso non só está pasando no mundo da artesanía, está pasando no mundo da agricultura, da alimentación...Temos que facer unha artesanía de creación competitiva á orde do día.

En relación a iso, a semana pasada falábamos coa vicedirectora da EASD Mestre Mateo sobre o itinerario en Xoiaría e Complementos que este centro compostelán acaba de pór en marcha, o único en Galicia. É ese o camiño a seguir?

Hai moitas linas de camiño. A líña de camiño que está abrindo o Mestre Mateo é unha liña absolutamente necesaria e imprescindíbel. Estano facendo moi ben, traen a diplomatura, hai moi bos profesionais dando clases, xente metendo deseño a todo o meter, que é algo absolutamente imprescindíbel. Non podemos vivir das mesmas formas eternamente. Eles están facendo un camiño excepcional e hai outros máis que temos que seguir facendo.