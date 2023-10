O Festival Galicreques, organizado pola asociación Barriga Verde co apoio do Concello de Santiago, a Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña, o Ministerio de Cultura e Deporte e a Fundación SGAE, abrirá mañá sábado a programación da súa 28ª edición. As compañías galegas Nauta e Títeres Alakrán, a vasca Panta Rhei e a colombiana Los Juglares protagonizarán con tres estreas a primeira xornada dun programa de máis de 60 funcións que se estenderá até o 15 de outubro.

A primeira das actuacións de Galicreques neste ano correrá a cargo das compañías galegas Nauta e Títeres Alakrán, que unirán forzas nun novo espectáculo de rúa chamado FDCHCHS. Esta ruada artística sairá ás 16.00 horas dende a Alameda para despois achegarse ás prazas do Toural, de Praterías e de Cervantes. A peza, que inclúe monicreques de gran formato, é unha sátira sobre o turismo. Esta obra enmárcase na programación Cara BÉ, cartel ideado para o público adulto. As marionetas do Galicreques volven a Santiago con sesenta funcións teatrais en outubro Xa ás 17.00 horas, na Carpa da Alameda, chegaralle a quenda á compañía vasca Panta Rhei, que representará a obra La Osa Estelar. Esta proposta suma música e monicreques para presentar a osiña Irdin, que está soa e abandonada no camiño da vida. Para fuxir da melancolía explora o seu carácter e valentía na procura do seu lugar no mundo. Pero hai unha ameaza para todos os animais do bosque: o solitario Lobo Branco. Ás 18.30 horas, no mesmo recinto, actuará a compañía colombiana Arlequín y Los Juglares, coa obra Fábulas, cuentos y canciones para alegrar los corazones. A obra mestura teatro de actor/actriz con monicreques e narración oral. Trátase dun espectáculo de variedades que pretende deixar no público unha mensaxe de unidade, alegría, solidariedade e convivencia. HORARIO SÁBADO 7: 16.00 h. Saída na Alameda: FDCHCHS, de Títeres Alakrán e Nauta 17.00 h. Carpa da Alameda: La Osa estelar, de Panta Rhei. 18.30 h. Na Carpa: ‘Fábulas, cuentos y canciones para alegrar los corazones’, de Arlequín y Los Juglares