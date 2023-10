A escena dramática volve hoxe venres, ás 20 horas, ao Salón Teatro, e faino coa estrea absoluta dunha obra arredor da historia dunha atleta. Run baby run, coprodución do Centro Dramático Galego (CDG), Teatro Español, Meninas Teatro e Proversus, conta a historia de Alba, unha atleta de éxito que loita por conseguir a vitoria e adestra duro para iso. É a favorita ao podio, pero a súa carreira verase truncada por un feito inesperado. Uns meses antes dos Xogos Olímpicos, a deportista é apartada da competición oficial. O que hai detrás é a discriminación de xénero.

“Para Alba”, contan na sinopse, “correr é respirar e, nese momento, o seu mundo derrubouse”. Pero ante a adversidade sempre hai unha amiga, “acompañada pola súa inseparable adestradora verase nunha encrucillada na que loita por cumprir o seu soño sen renunciar ao seu propio ser”.

Escrita por Fátima Delgado e dirixida por Jana Pacheco, Run baby run está inspirada nos casos dalgunhas atletas que sufriron discriminación de xénero dentro do deporte. Unha reflexión sobre canto se pode chegar a loitar por cumprir un soño estando en xogo traizoar os propios principios e renunciar ao verdadeiro ser. A coprodución conta ademais coa colaboración de Turismo de Galicia e co apoio da Comunidade de Madrid que concedeu unha Axuda á Creación e ao desenvolvemento das Artes Escénicas coa que a dramaturga Fátima Delgado escribiu o texto en 2018.

Protagonizada por Alba Loureiro, Camila Bossa, Celina Fernández Ponte e Daniel Méndez e orientada ao público maior de 12 anos, esta obra de 80 minutos representarase no Salón Teatro, ademais de hoxe, mañá sábado ás 20 horas e o domingo 8 ás 18 horas. As entradas poden mercarse xa a través da web de Ataquilla. Despois é o momento da xira, que inclúe unha estadía na sala Margarita Xirgú do Teatro Español de Madrid do 22 de febreiro ao 24 de marzo do ano que vén.

O director da Agadic, Jacobo Sutil, acompañou o equipo da montaxe na súa presentación aos medios, que contou tamén coa intervención do director do CDG, Fran Núñez. Sutil explicou que este proxecto se desenvolve ao abeiro do amplo programa de coproducións que a compañía pública galega mantén con diferentes entidades privadas e públicas para “posibilitar unha maior capacidade das nosas estruturas teatrais”.

Jacobo Sutil tamén quixo destacar durante a presentación aos medios “ademais, sentímonos especialmente cómplices deste proxecto por formar parte del varias persoas que xa traballaran con nós na produción do CDG Ás oito da tarde, cando morren as nais, da que gardamos moi bo recordo”.