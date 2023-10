El emblemático local de Santiago conocido desde hace un siglo como café Derby reabrió la pasada primavera como Morriña, grupo de establecimientos que posee Juan R. Rivera, consejero de Hijos de Rivera. Meses después, la familia Domínguez, gestora desde 1999 hasta su cierre en 2020, asegura por medio de su representante Ramón Rey, del bufete compostelano Castelao Abogados, que ha solicitado al área de Patrimonio del Concello un documento sobre “el valor histórico del establecimiento” al tiempo que, según declara dicho letrado a EL CORREO GALLEGO, considera que “se debería alcanzar un acuerdo con Morriña-Derby SL sobre el uso de la marca”.

Ramón Rey, representante de la familia Domínguez, subraya en charla con este diario detalles de las desavenencias con quienes hoy gestionan el local: “Hablé con Patrimonio y solicité que se concretase el contexto, el por qué este lugar es un lugar histórico, que se plasme a través de un informe que en este lugar, desde los años 20 del pasado siglo, se lleva a cabo una explotación de servicios de restauración que alcanzó ese nivel de cafetería donde se reunían grandes personalidades, intelectuales y que, por eso, al igual que el Casino, tiene unas dimensiones, que la ciudad de Santiago las conoce. La intención de la familia del Derby es que se respete ese contexto histórico con independencia de que ese lugar se explote con otra marca”, asegura el letrado sobre una reunión ayer con un arquitecto del área de Urbanismo que, fuentes municipales consultadas por este medio, ni confirmaron ni desmintieron a la espera de disponer de tiempo para cotejarlo y opinar sobre ello.

El abogado de la familia del Derby dice que su cliente no tiene prisa sobre la solución del desacuerdo pero anuncia una hoja de ruta, valorando además la decisión de Patrimonio de que las vidrieras del Derby sigan donde están.

“Vamos a ir paso a paso. Queremos dejar claro los elementos que consideremos relevantes para contextualizar la situación. No podemos permitir que salgan noticias tipo: ‘La familia del Derby se ve frustrada...’ cuando no queremos, de forma directa, que se saquen las vidrieras, nosotros queremos que se conserve la historia del Derby en todas sus dimensiones. Eso es lo único que pretendemos. Y el titular de Morriña-Derby SL, si fuese consciente de este contexto histórico, debería aproximarse y estar agradecidos ante nuestra buena voluntad porque no le estamos generando un conflicto, estamos poniendo en valor un lugar. Y, a día de hoy, el toldo del café Morriña sigue bajo la denominación Derby, y las vidrieras por dentro tienen la denominación Derby como el signo distintivo… El nuevo titular se sigue aprovechando, digamos de esa situación, y eso tiene un valor y ese valor tiene que ser, o bien remunerado, no sé de que forma, porque no valoramos aún la forma… No se puede hacer es llegar a una reunión indicando una serie de cuestiones y decir: ‘Para nosotros es irrelevante lo del Derby’. ¿Cómo va a ser irrelevante para ellos si para el Ayuntamiento no lo es? Para el Ayuntamiento es tan relevante que haya sido el Derby este sitio que por eso son tan proteccionistas con sus elementos”, asegura el letrado, que insiste en el deseo de alcanzar un acuerdo.

“Quiero acercarme a Morriña-Derby SLde forma amistosa y que la realidad que yo les presente sea una realidad apoyada también por el Ayuntamiento de Santiago, le requerimos al Ayuntamiento que nos defina el contexto histórico de este inmueble que creemos que no va a ser otro que la restauración, es ahí cuando podremos hablar de otras cuestiones. Es un asunto que se está complicando sin necesidad porque, según nosotros, es evidente que el uso marcario se sigue haciendo y seguirá haciendo siempre...”

“La denominación sigue activa y el uso marcario es evidente y nuestros clientes tienen intenciones de continuar con el uso marcario a través de explotaciones en la categoría de restauración y de alimentación, y Morriña-Derby SL no debería manifestar ningún tipo de oposición a no ser que nuestros clientes le solicitasen una cantidad desorbitada pero, en este caso, estamos hablando de unas vidrieras que están catalogadas pericialmente y de un activo intangible como es la marca del Derby que se puede valorar también de una forma pericial”.

“La solución, aunque no podemos marcar unos plazos, entiendo que, en breve, se alcanzará para bien o para mal”, concluye sobre esa desavenecia con el titular de Morriña-Derby SL, con quienes este diario trató este jueves de ponerse en contacto en vano.