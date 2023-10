Acaba el juicio a la antigua cúpula de la Asociación de Hostelería de Santiago que se celebraba en la Audiencia Provincial. Y lo hace con rebaja de penas para los acusados de fraude de subvenciones a la Diputación de A Coruña y falsedad documental. El Fiscal ha tenido en cuenta dos atenuantes a la hora de pedir la condena. Por un lado, el de dilaciones indebidas, por la tardanza en juzgar unos hechos que se remontan en algunos casos al año 2010, y por otro el de confesión, que se aplicará a los acusados que reconocieron su culpabilidad. Manuel Paz, que era secretario de la sección de Restauración, queda totalmente exonerado dado que durante el juicio todos los implicados en la trama reconocieron que no tuvo nada que ver con los hechos.

Los responsables de las empresas que falsificaron las facturas no tendrán que ir a la cárcel. Al inicio del juicio, la Fiscalía reclamaba para ellos varios delitos de falsedad documental, pero se sustituirá la pena de dos meses de cárcel por cuatro meses de multa a razón de 8 euros diarios, (un total de 960 euros). A esta se suman otros dos meses que ya estaban establecidos como multa.

El resto de los directivos de la Asociación de Hostelería podrían ingresar en prisión. El fiscal ha rebajado sustancialmente la pena para dos de ellos. Al inicio del juicio les reclamaba a todos ellos 5 años de cárcel por el delito de fraude de subvenciones, que en distintas convocatorias alcanzaba los 387.000 euros. Además, se enfrentaban a otros 12 años y medio por cinco delitos de falsedad documental. Ahora la Fiscalía pide 21 meses de prisión y 5 meses de multa a razón de 8 euros/día para Jesús Sordo, expresidente de la sección de Hospedaje de la Asociación de Empresarios de Hostelería, y Andrés Condide, ex gerente de la Asociación. Aunque habitualmente al no llegar a los dos años se evitaría la entrada en prisión, fuentes consultadas señalan que desde el caso de Isabel Pantoja actualmente a veces no se suspende la pena en delitos sexuales o económicos.

José Manuel Otero Romar, expresidente de la sección de Hospedaje, y Ramón Carril, extesorero de la misma sección se enfrentan a las peticiones de condena más elevada. Tres años de prisión y 8 de multa a razón de 8 euros diarios, por un delito de estafa continuada. En caso de que la sentencia sea condenatoria ingresarían en prisión. Durante las últimas dos semanas se encargaron del juicio en la Sección Sexta de la Audiencia, con sede en los juzgados de Fontiñas de Santiago, tres magistrados. La ponente de la sentencia será Marta Canales, conocida por ser la jueza que dictó sentencia contra los herederos de Francisco Franco y devolvió la titularidad del Pazo de Meirás para el patrimonio público.

Además los dos expresidentes, el extesorero de hospedaje, el exgerente y la propia Asociación tendrán que abonar en concepto de responsabilidad civil 73.824 euros de forma solidaria: 54.408 para la Diputación provincial y 19.416 para la Xunta de Galicia.

Según el escrito de calificación de la Fiscalía, entre los años 2010 y 2014 cobraron distintas subvenciones de la Diputación “falseando los requisitos exigidos y aportando facturas que no obedecían a una prestación real de servicios”. También modificaron la fecha de la realización de obras en la sede de la entidad para poder acceder a una ayuda de 250.000 euros.