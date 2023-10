El Grupo Comar, gigante gallego del juego, planea desde hace meses la apertura de un casino en Santiago, concretamente en el bajo del hotel Araguaney, si bien el Concello le ha vuelto a denegar la licencia de obra para reformar el local situado en la rúa Montero Ríos, en pleno Ensanche de la capital gallega. “A empresa fixo unha comunicación previa de obras de reforma do local situado na rúa Montero Ríos. O Concello de Santiago declarou a ineficacia desta comunicación para reformar o inmoble, destinado a casino de xogo, por non estar permitido o uso de casino en soto e semisoto na Ordenanza de aplicación segundo determinan os informes técnicos do Concello”, indicaron ayer desde el gobierno local.

De esta forma, la empresa coruñesa, propietaria del Casino Atlántico en la ciudad herculina, tendrá que diseñar un nuevo plan para abrir una sala satélite en la capital gallega, que pasaría por buscar una nueva ubicación, después de que Raxoi no permita su apertura en la emblemática sala situada en los bajos del hotel Araguaney, un inmueble que durante años albergó la discoteca Cásting. Fuentes próximas al Grupo Comar señalaron este jueves a EL CORREO GALLEGO que la empresa valorará en “los próximos días” la decisión del gobierno local de Santiago, comunicará cuál es su intención a partir de ahora y, por tanto, si sigue apostando por abrir un casino en Santiago. “Tenemos distintas opciones sobre la mesa”, subrayaron, si bien no han querido desvelar el contenido de las distintas posibilidades que barajan. El Concello deniega la ejecución de obras a Comar para la puesta en marcha del casino El proyecto de Comar sufre un nuevo revés En cualquier caso, la negativa de Raxoi a autorizar la reforma de los bajos del Araguaney para que el inmueble albergue un casino supone un nuevo contratiempo en el propósito del gigante gallego del juego de abrir en la capital gallega una sala anexa al Casino Atlántico de A Coruña. Ya durante el pasado mes de marzo el proyecto de Comar para su desembarco en Compostela sufrió un importante revés, que ahora se repite. En ese momento, el grupo que preside José Collazo había dirigido a Raxoi una comunicación previa de obras en los bajos del hotel Araguaney situado en la calle Montero Ríos para la puesta en marcha del nuevo salón de juegos. Una notificación a la que se le incoó un expediente de declaración de ineficacia, dando audiencia a los responsables del proyecto a resolver las deficiencias detectadas por los técnicos municipales para poder iniciar las obras. Los defectos detectados se fundamentaban en dos ejes principales. En primer lugar, la comunicación previa, presentada por Comar en Raxoi, facultaba a la administración para verificar los datos que se contenían en la misma. El expediente fue presentado por el arquitecto responsable de la reforma el 20 de febrero, concluyendo los especialistas una vez examinada toda la documentación acreditada que la misma se encontraba incompleta. Por otra parte, en dicho informe el grupo herculino manifestaba expresamente que la actividad se desenvolvería en un sótano independiente del uso principal que se lleva a cabo en el bajo de dicho inmueble. Una circunstancia que según apuntaban desde Urbanismo es “incompatible con el planeamiento”. A partir de ahí, el área de Urbanismo, tras constatar ambas deficiencias, aplicó el artículo 6.1 de la Lei 9/2013 do emprendemento e a competitividade económica de Galicia que recoge que “la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se aporta o incorpora a la comunicación previa conlleva, previa audiencia de la persona interesada, la declaración de ineficacia de la comunicación efectuada e impide el ejercicio del derecho o de la actividad afectada desde el momento en que se conoce, sin perjuicio de las sanciones que procediera imponer por tales hechos”. Seis meses después de esta resolución, Raxoi ha vuelto a negar la licencia de obra para reformar el local, puesto que, inciden, “non está permitido o uso de casino en soto e semisoto na Ordenanza de aplicación segundo determinan os informes técnicos do Concello”. La decisión del Concello frena el plan de Comar para abrir en Santiago una sala anexa al Casino Atlántico. El grupo cuenta con nueve casinos en España, ubicados en las principales provincias y “siempre en lugares y edificios emblemáticos”, tal y como destacan en la web de la empresa. Además, el grupo dispone de 14 casinos en el extranjero.