¿En qué fecha exacta se celebró el primer Año Santo en Compostela? La pregunta lleva tiempo circulando entre los historiadores que estudian las peregrinaciones a Santiago y durante esta semana investigadores internacionales abordaron el tema en el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, dependiente del CSIC. Durante siglos, la Iglesia compostelana fijaba el origen del Año Santo en una bula rubricada por el papa Alejandro III en 1179, la Regis Aeterni. Pero en los círculos académicos prácticamente nadie duda ya de que el documento sellado por el pontífice fue falsificado.

El doctor en Historia Medieval de la Universidade de Santiago y coordinador de los Coloquios Internacionales que organiza el CSIC, Carlos A. González, explica que la bula en cuestión se confeccionó realmente entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI. En su elaboración, prosigue “se emplearon dos bulas legítimas del Papa Alejandro III, fechadas en los años 1178 y 1181”. Pero “la falta de destreza” de los falsificadores tuvo como resultado un documento “con una lista incorrecta de cardenales y una contradicción en la datación”, añade.

Quizá el error más relevante del documento tuvo que ver con el Año Santo Romano. En este caso, los historiadores sí conocen la fecha exacta de su instauración. “Resulta incontrovertible que el 22 de febrero de 1300 el papa Bonifacio VII convococaba el primer Año Santo Romano”, indica González. La Iglesia concedía la indulgencia plenaria, la liberación de todos los pecados, a los peregrinos que visitasen las basílicas de San Pedro y San Pablo. Los falsificadores de la bula que daba inicio al Año Santo Compostelano optaron por datarla 121 años antes. Pero en el texto escribieron que “el jubileo compostelano se obtendría modo et forma, quo Romana ecclesia habet”, explica el doctor en Historia Medieval. “Es decir, en una bula del papa Alejandro III (1159-1181) se refiere al régimen de indulgencias que el pontífice Bonifacio VII estableció en el año 1300”, incide González.

El coordinador de los Coloquios Internaciones Compostela explica que “ahora mismo resulta extremadamente complejo establecer” el momento en que se produjo el primer Año Santo en Compostela. “No obstante, cada vez semeja más alejado del siglo XII. Los historiadores consideran ahora que la consecución de la indulgencia plenaria por visitar la Catedral de Santiago cuando el 25 de julio cae en domingo (salvo contadas excepciones de jubileos extraordinarios como el celebrado el año pasado ante la pandemia de coronavirus) empezó a producirse entorno al siglo XV. Carlos A. González indica que, según la documentación que se conserva, el momento de la institución del Año Santo debió de acontecer “en la triangulación del Cisma de Occidente, del papado aviñonese de Pedro Martínez de Luna y del episcopado de López de Mendoza en Santiago de Compostela”. Este último fue arzobispo en Santiago a partir del año 1400. La primera referencia textual al asunto, según explica el historiador, dataría de 1417.

De lo que sí no hay duda es de que la creación del Año Santo supuso “un impulso cuantitivo capital” a las peregrinaciones a Compostela. “Con todo, este hecho no implica que el flujo peregrino no fuese notable desde siglos atrás”, precisa el investigador del CSIC. En la segunda mitad del siglo XV, explica, se documenta ya la llegada de caminantes procedentes de Armenia, Dacia, Egipto, Galia, Germania, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal o Suecia.

Los coloquios internacionales

Entre el miércoles y el viernes, la 15ª edición de los Coloquios Internacionales de Compostela, congregó a numerosos investigadores para actualizar el conocimiento científico sobre los Años Santos de Roma y Compostela.

En la sede del Instituto Padre Sarmiento en San Roque estuvieron Mario Prignano, Carlos Andrés González Paz, Xosé Allegue Fernández, Domingo Luis González Lopo, Pierantonio Piatti, Arturo Iglesias Ortega, Juan Manuel Monterroso Montero, Iago Seara Morales, Stefano Trinchese, Antón M. Pazos y Giovanni Maria Vian.

El coloquio, indica González, “ha implicado un avance real en el conocimiento existente” sobre el origen de los años jacobeos. Su instauración en Roma fue inspirada por una celebración judía que el Antiguo Testamento describe como un período anual para la santificación y regeneración general. Se anunciaba entonces mediante el sonido del ióbel, instrumento musical realizado de los cuernos de los carneros del que derivó la voz latina iubileaus —gozo, celebración—.