Las empresas adheridas a Galicia Calidade, emblemático distintivo que celebra ya su 25 aniversario, se conjuran para hacer que el sello siga creciendo y potenciando su impacto en el mercado. Para ello abogan, entre otras fórmulas, por continuar mimando los productos y servicios que ofrecen al consumidor, pero también por otorgar mayor visibilidad a los oficios tradicionales, fomentando el orgullo de ejercer estas profesiones, incidir en la formación, maximizar las sinergias entre compañías o aumentar el número de inscritos, diversificando cada vez más los sectores presentes.

Frente a la “estandarización” que conlleva la globalización, los invitados al foro organizado por EL CORREO GALLEGO en el hotel AC Palacio del Carmen de Santiago, defendieron que la comunidad debe esforzarse en mantener su identidad, sus tradiciones y su forma de hacer las cosas como factor diferenciador, sin descuidar la evolución y la adaptación a los nuevos tiempos. Un ejercicio en el que Galicia Calidade supone una gran ventaja por su papel de aval de excelencia a los ojos del ciudadano y por su capacidad de abrir puertas tanto en España como en el extranjero al ser muy valorado.

En la mesa de debate se sentaron responsables de algunas de las principales firmas gallegas del ramo turístico y agroalimentario, además de la gerente del sello, Ana Méndez, quien reconoció que al llegar al cargo, en el que lleva dos años, le “sorprendió muchísimo” la importancia de la marca y como era reconocida a nivel nacional y también internacional”, afirmando que “Galicia Calidade ya traspasó fronteras como sello de calidad y reconocimiento de Galicia”. “Lo segundo que realmente me sorprendió y de lo que me siento muy orgullosa –indicó– es de las empresas que forman parte del sello y del trabajo que hacen”.

Galicia Calidade nació en 1997. Las primeras tres compañías que abrieron el sello, rememoró Méndez, fueron Coren, Jealsa y Estrella Galicia, que 25 años después permanecen en un certificado que ampara ahora mismo a 153 compañías y “es la única certificación a nivel nacional de carácter multisectorial”. “Se siguen introduciendo y certificando empresas y es un sello que no solo es de promoción. Esas dos palabras, Galicia y Calidade se llevan a rajatabla porque lo que certifica es el origen de las materias primas y los productos y también de los servicios”, enfatizó.

Durante las sucesivas intervenciones, los participantes, empezando por la prestigiosa cocinera Lucía Freitas, propietaria de los restaurantes compostelanos A Tafona y Lume, aprovecharon para contar sus experiencias vinculadas a Galicia Calidade y poner sobre el tapete posibles ideas de futuro. Así, al margen de ofrecer un producto de excelencia, que también, apuntó a la posibilidad de potenciar la formación para dar un servicio no sólo sobresaliente, sino de matrícula de honor. “Quizás la formación podía estar en un futuro no muy lejano en Galicia Calidade, porque esa es la manera de estar reciclándose continuamente y el camino para que los trabajadores puedan alcanzar cada día la máxima excelencia”. Asimismo, defendió la generación de “referentes” y dar mayor visibilidad a “a tantas y tantas mujeres (mariscadoras, ganaderas, agricultoras...) que tienen un trabajo que parece que no tiene continuidad en el tiempo”. “Deberíamos afianzar ese trabajo y llevarlo a las escuelas para que sean valoradas por los niños, porque el cambio va a estar ahí”, reflexionó.

Freitas apuntó que las empresas que ya están dentro de la certificación tienen que ser “captadoras de talento”. “Las que realmente son Galicia Calidade deben estar”. Para ello instó a salir de las ciudades y acudir a donde surgen las iniciativas. “Ir al rural y atraer a esas empresas que deberían estar certificadas, pues son las que hacen grande a Galicia”. Y las que puedan después por su dimensión salir al exterior, “que Galicia Calidade, junto con el Igape, ejerzan de trampolín para salir a otros mercados”.

Sobre esta base, Rosario Carballo, directora de márquetin de Conservas del Noroeste (Connorsa), matriz de Cabo de Peñas, coincidió en que el compromiso y la misión de las firmas es impulsar junto a Galicia Calidade “toda esa proyección que nos ofrece la comunidad”, tanto a nivel producto como de los profesionales que están detrás, “a los que es fundamental dotar de una formación e impulsar esa motivación”. Para ella, más allá de la excelencia del producto final, es crucial potenciar a todas las personas que lo hacen posible en los oficios vinculadas al mundo rural o al mundo pesquero y que las nuevas generaciones también lo valoren y vean futuro en profesiones tradicionales. “Que esos jóvenes se profesionalicen y adopten esa manera de hacer las cosas, pero modernizada”. Defendió el papel “influenciador” de Galicia Calidade , que anima a las nuevas generaciones para que haya continuidad.

El sector conservero, en el que la comunidad es una potencia mundial, conjuga innovación y nuevas tecnologías junto con la manera de hacer tradicional. En este sentido, defendió que “no podemos poner un robot a que empaque una sardinilla. Para alcanzar esa excelencia necesitamos gente especializada, porque existe una manufacura, un cariño con el que es fundamental tratar la materia prima que extraemos”. El objetivo es lograr la excelencia en las personas y también en el producto final. “Tenemos unas características geográficas únicas, una cultura única y que todo se engloba en esa manera de hacer y en esos productos que ofrecemos. Esa continuidad viene de la mano de las nuevas generaciones que tienen que entenderlo de la misma manera”, concluyó.

“Somos activistas del rural y así nos definimos”, sentenció a su vez Covadonga Noguerol, directora de márquetin de Leite Río, del Grupo Lence, quien percibe que la distancia que hay ahora entre el rural y la ciudad es mucho más grande de la que había hace años. “Creemos que debemos de hacer atractivo el trabajo de los productores del sector lácteo. Las empresas que estamos en Galicia Calidade debemos hacer hincapié en esa labor divulgativa. Nosotros somos los primeros que vamos a fomentar eso” comentó, lanzando una invitación a sus compañeros: “Nos encantaría contar con empresas del sello en esas actividades que hacemos para esta divulgación y que entre todos pongamos en valor el trabajo del sector primario”.

El reto, prosiguió, está en hacerlo atractivo, también para la gente que ya trabaja en el medio rural, recordando que uno de los principales problemas hoy en día es la falta de relevo generacional. “Está claro que es un trabajo duro, pero desde Leite Río en el sector lácteo potenciamos y colaboramos en sacar adelante procesos de innovación en toda la cadena de valor para dar al ganadero herramientas para que se profesionalice más y para que las nuevas generaciones piensen que pueden tener un futuro en su pueblo o en su aldea”. En este contexto, subrayó el compromiso de empresas como Grupo Lence por potenciar actividades que beneficien a la comunidad como apoyar la fijación en el rural.

“Tenemos que ver el sello como un proyecto de conjunto”, concordó Antonio Viejo, director corporativo de Hijos de Rivera, quien alertó de la amenaza que a su entender supone la “estandarización”. Frente a ello, defiende que la respuesta es generar “orgullo” por lo que están haciendo en los profesionales gallegos. “Valorar su trabajo”. Al final, concluyó, esas tareas son las que nos van a dar una soberanía alimentaria “por la que sí tenemos que estar preocupados”. Una inquietud cuya primera razón y más evidente es el cambio climático, pero también las tensiones en la cadena de suministro o la geopolítica global. “Hay muchos países que están creando ministerios que solo se dedican a asegurar el alimento a su población”, constató.

Siguiendo este hilo conductor, el presidente de la heladería artesanal gallega Bico de Xeado, José María Calo, incidió en que el rural es muy importante en Galicia, no solo por la leche sino por otros productos. “Se necesitarían más líneas de apoyo para solucionar problemas. Necesitaríamos una línea de acceso a propiedad. Hay parcelas muy pequeñas”, señaló. Más allá de estas peticiones, Calo recordó que su firma se adhirió recientemente a Galicia Calidade y “estamos encantados”valoró.

Un aval de prestigio que abre puertas dentro y fuera

El sello, señaló el presidente de Bico de Xeado, “es una garantía total” y su futuro “está en manos de las empresas que estamos dentro”. De este modo, al igual que sus compañeros, se conjuró para seguir haciendo las cosas bien. “Si podemos aumentar la facturación lo vamos a hacer, pero siempre dentro de esa calidad, calidad y calidad”, enfatizó. “Lo demás sería tirarnos piedras contra nuestro tejado, lo cual no nos llevaría a nada ni al sello ni a las empresas que estamos dentro”.

“Para una empresa como la mía – indicó, por su parte, Lucía Freitas–, el distintivo me permitió organizar la empresa de forma diferente. Después de estar en México recientemente cocinando con Galicia Calidade me di cuenta de que además de la marca, el valor del distintivo es la ayuda que supone para muchas empresas para poder estar fuera, el refuerzo de tener esa marca”.

También desde Connorsa valoran positivamente su pertenencia a Galicia Calidade, “un aval de confianza y prestigio de cara al consumidor”. La incorporación de la firma, constató Carballo, “supuso para nosotros una palanca muy importante” teniendo en cuenta que el consumidor demanda más información sobre el producto que compra, su origen, su calidad o como fue tratado. “Nos estamos encontrando en otros países el reconocimiento de los clientes y eso nos ayuda a seguir promocionando y encajando correctamente el producto y destacando los valores que nos interesan, como es la calidad y el origen”.

Covadonga Noguerol coincide en que adherirse a Galicia Calidade fue igualmente muy positivo para el Grupo Lence, pues supone certificar una calidad, pero también “una forma de hacer las cosas”. “Nos ayuda también a tener relación con otras marcas gallegas, de las que pueden salir colaboraciones y sinergias positivas”, admite, recordando que en el lácteo, para obtener el sello deben tener también la certificación de Galega 100%.

Por último, desde Hijos de Rivera que ya tiene 117 años de historia, recuerdan que su marca principal, Estrella Galicia, lleva décadas luciendo el nombre de la comunidad. Así, Antonio Viejo indica que lucir el logo de Galicia Calidade “más que darnos una palanca de promoción, lo que tiene que ser para todos nosotros es un sello de garantía de calidad”. Por ello, reconoce que es una responsabilidad “que asumimos de forma directa”. En el caso de la alimentación, comenta, “todo el mundo sabe que aquí se come bien” y eso es algo que no debemos perder”. Tenemos, prosigue, una materia prima maravillosa. “Es difícil venir a Galicia e ir a un sitio donde no comas bien o no te traten bien. Eso no pasa en todas las regiones de España ni del mundo y yo creo que es una palanca de competitividad debido al sello de garantía, pero es una responsabilidad que tenemos los gallegos en todos los ámbitos y sectores para que se nos siga relacionando con la calidad”.

Una certificación "viva" que se adapta a los nuevos tiempos y se amplía a más sectores

Los sectores agroalimentario y turístico tienen un fuerte peso dentro de Galicia Calidade, pues entre ambos agrupan prácticamente el 80 % de las empresas. Es verdad, como destacó Ana Méndez, que dentro de ellos hay una gran diversificación, pues en el primer caso se cuentan compañías avícolas, de derivados cárnicas o conserveras, mientras que en el segundo se dan cita desde casas rurales, hoteles y restaurantes hasta un camping. No obstante, el sello quiere llegar cada vez a más actividades, entre ellas la industria. En este último campo, hablamos de firmas que tienen un peso fundamental en la economía gallega. La gerente del distintivo destacó así el ejemplo de Tejas Verea, “que apuesta por la sostenibilidad de forma espectacular”. En este punto, Ana Méndez recordó que con motivo del 25 aniversario del sello se cambiaron todas las placas de las empresas adheridas gracias a una colaboración con esta empresa, “que nos hizo una teja específica grabada con el sello que gusta mucho”. A continuación, citó a otras firmas del sector como Bandalux. “Empresas que llevan muy lejos el nombre de Galicia”, remachó. “Tenemos firmas de geotermia, viveros.... El sector industrial no es secundario o terciario a nivel de Galicia Calidade, sino que es fundamental”.

A mayores, Méndez incidió en que el sello de certificación “está vivo” y en evolución, pues no solo incrementa el número de empresas y de productos que ampara, sino que está muy pendiente de que se cumplan los criterios exigidos y se actualiza constantemente. “Hay una auditoría anual a las empresas bajo unos pliegos de condiciones específicos para cada sector”, detalló, apuntando que son las propias compañías “las que nos ayudan a que esos pliegos se vayan reformando y adaptando a los tiempos”.

Sobre el objetivo de seguir creciendo y fortaleciéndose, Antonio Viejo apuntó a volcar los esfuerzos en sumar especialmente a los artesanos y a las pequeñas empresa o incluso diseñar un nuevo certificado con otros parámetros. Considera clave generar en todos esos ámbitos atractivo y orgullo, pero también habla de la necesidad de las empresas más grandes, “para que no rompamos la cadena de suministro del sector primario en Galicia, que se está rompiendo por envejecimiento de la población o por movimientos del campo a la ciudad”.