Exposición. A Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Santiago acolle a mostra Arte e Oficio, na que participa o persoal da área comercial. Recopila máis de 20 obras de pintura desenvolvidas con diferentes técnicas: acrílico, óleo, cera... e fotografías. En Arte e Oficio expoñen xunto a Rafael García (comisario da mostra), Carlos Castro, Elisa Poch, Miguel Ordoñez, Paula Tarrio, Ramón Couselo, Rosa Mª García, Sonia Vázquez, Tania Arufe e Xurxo Salgado.

Hamada, a vida de tres refuxiados no Sáhara

Cinema solidario. As 20 horas deste serán o salón Rahid do hotel Eurostars Araguaney acolle a proxección do documental Hamada, do director galego Eloy Domínguez. O audiovisual enmárcase dentro do ciclo ‘Cinema e dereitos da infancia. Construíndo un mundo mellor’, organizado pola Fundación Araguaney-Puente de Culturas en colaboración coa Deputación da Coruña. O ciclo ten como protagonistas a crianzas esquecidas pola sociedade, que ignora as trabas e vulneracións ás que se enfrontan cada día. A través destas pezas, preséntanse os problemas polos que atravesa a infancia máis vulnerable, como as consecuencias dos conflitos bélicos, os prexuízos, os abusos sexuais, a misoxinia ou o racismo. A entrada é de balde inscribíndose antes das 15.00 horas en inscripciones@araguaney.com.

Galicreques inaugura as funcións escolares sen descoidar o público xeral

Escena. O festival Galicreques inicia este luns os pases escolares que se inclúen dentro da programación deste ano, unha planificación que levará os títeres a máis de 1.250 alumnos dunha vintena de centros. Nesta xornada representaranse Vicente, el pirata valiente, no CSC Santa Marta (10 e 12 h.), El gato con botas (12 e 19 h., no Principal), Dinosaurios (11.30 h.) e Kiniético (17 e 20 h.) na Alameda e Fábulas, cuentos y canciones no CSC do Ensanche.

O SEG dende a óptica do estudantado da USC

Divulgación. Ás 15.45 horas desta tarde inaugúrase no Salón de Actos da Facultade de Filoloxía a xornada de investigación ‘As disciplinas do SEG onte e hoxe’. Un achegamento aos traballos etnográficos, de investigación, formación e divulgación dos integrantes do Seminario de Estudos Galegos, no centenario da súa creación. Un evento organizado pola Universidade de Santiago e Asemblea de Investigadoras que conta coa participación e á análise do estudantado de doutoramento da USC. ecg