Con el trágico incendio en dos discotecas de Murcia que se cobró 13 vidas todavía en la memoria, quienes se encontraban la madrugada de este domingo en la Sala Malatesta no pudieron evitar sentir momentos de pánico.

Denís Lamela, músico del grupo Deleiba, uno de los cuatro que conformaban el cartel de la noche de este sábado en la Sala Malatesta, relata cómo vivió el suceso en primera persona: “Foi un momento moi tenso porque viamos as lapas no teito do local e respirábase todo o fume”, relata el músico.

En el momento que se dio la voz de alarma, él se encontraba con sus compañeros en el backstage. “Nós acabamos de tocar un pouco antes e nese momento estaba Calle del Ruido preparando os equipos no escenario para comezar o concerto”, señala Lamela, antes de apuntar que cuando se dio la voz de alarma “os que estabamos no backstage saimos pola porta de atrás, de emerxencia, mentres que o resto de persoas saíron pola porta principal”.

El músico confirma la versión ofrecida por los Bomberos y por el propietario del establecimiento: “Intentaron apagar o lume cos extintores pero non foron capaces”, apunta, a la vez que remarca que “o aforo da sala non estaba completo”. En cuanto se reunió con el resto de personas que estaban en el local pudo percibir la tensión que provocó el suceso: “Foi un bo susto”, comenta. Con referencia al desalojo, detalla que “en cousa de dous minutos estaba a sala completamente baleira, foi moi ordeado todo e non houbo colapsos”. Los músicos dejaron todos los instrumentos y equipos de sonido dentro de la sala, donde permanecen.

De susto también habla el propietario de la Malatesta, que en el momento de los hechos se encontraba en otro establecimiento de su propiedad, también situado en Santiago. Confiesa que en cuanto recibió la llamada de alerta “non o cría, porque pensaba que non había nada que puidera arder”. Inmediatamente se desplazó al local de la rúa de San Lourenzo, donde colaboró con los efectivos de emergencias que se desplazaron hasta el establecimiento. “Foi un susto moi grande”, concluye.