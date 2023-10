Por el momento no ha habido multas ni denuncias, pero la Policía Local compostelana ya vigila el cumplimento de la nueva Ley de Bienestar Animal en las calles de Santiago. El nuevo texto legal, en vigor desde el 29 de septiembre, prohíbe dejar a los perros atados fuera de establecimientos comerciales, como supermercados, sin compañía de su dueño, una imagen habitual en las calles de Compostela.

La Concellaría de Convivencia, de la que depende la Policía Local, explica que no habrá “una patrulla específica” vigilando que no haya perros atados en farolas, ante la escasez de efectivos con los que cuenta el cuerpo en la capital gallega. Pero precisa que “sí le corresponde en el ámbito urbano si se ve alguna situación que suponga incumplimento de la ley denunciarla”. La nueva norma prevé multas de entre 500 y 10.000 euros si el animal está atado y sin supervisión de la persona que lo esté cuidando. En caso de que se controle desde dentro del establecimiento no habría infracción. En Vigo, la Policía Local ponía la primera denuncia apenas unas horas después de la entrada en vigor de la nueva ley. Pero finalmente se optó por no tramitar la multa a la propietaria de un dálmata que lo había dejado atado unos minutos a la puerta de una farmacia y simplemente se le dio un aviso.

Al margen de las multas, la nueva ley permite también la entrada a los animales de compañía a locales como bares y restaurantes y hoteles, además de permitir su acceso también al transporte público.

La Asociación Hostelería Compostela explica que el sector ha acogido sin “ningún tipo de problema” la nueva normativa. “No nos parece ninguna molestia”, afirma su presidente Thor Rodríguez, quien recuerda que Santiago ya contaba con una amplia lista de establecimientos que permitían este acceso antes de la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal. Hostelería ya ha enviado una circular a todos sus asociados recórdandoles que si quieren prohibir la entrada de los animales en sus establecimientos, tienen que poner un cártel fuera anunciándolo expresamente.

“No pueden entrar donde se elaboren alimentos, aquí hay muchos locales con cocinas abiertas o donde se elabora el producto en barra”, indica Rodríguez, quien explica que por el momento no tiene constancia de que sus socios hayan empezado ya a colocar los carteles prohibiendo la entrada a animales de compañía. Rodríguez recuerda que existen normas para que el animal pueda acceder a bares y restaurantes. “La propia ley establece cómo tiene que entrar el animal: con unas condiciones higiénicas, tiene que estar siempre atado, no puede estar desplazándose por el local”, indica el presidente de Hostelería.

Aunque la norma permite de forma general la entrada, “siempre va a haber excepciones”, explica Rodríguez, además de poner en riesgo la cadena alimentaria también es importante salvaguardar la integridad del animal.

“Nosotros ya tuvimos casos de propietarios de perros que pretenden entrar en locales de ocio nocturno con un animal, evidentemente caen copas no es el sitio más apropiado, con lo cual creemos que la integridad del animal puede estar peligrando y nos parece normal que no se deje entrar en esos sitios. El ruido del propio local no es bueno tampoco”, explica el presidente de Hostelería.

Rodríguez cree, de todas formas, que los compostelanos aún no están todavía muy al tanto de los cambios legislativos. “Tengo que muchos amigos que son propietarios de perros y ya van a los mismos locales donde siempre se les dejó entrar. No han hecho incursiones nuevas y existen”, afirma.

Reglamento sin aprobar

Pese a su entrada en vigor el 29 de septiembre, algunos de los aspectos más polémicos de la ley de Bienestar Animal aún no están en marcha. La norma prevé nuevas responsabilidades para los dueños de animales domésticos, como el seguro de responsabilidad civil obligatorio para perros y el curso de formación para sus dueños.

Estos aspectos deben concretarse con un reglamento específico, que todavía no está aprobado dado que el Gobierno central aún está en funciones. Hasta ahora la legislación sólo contemplaba el seguro para los dueños de perros de razas peligrosas.