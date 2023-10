A Xunta de Goberno de Santiago vén de acordar adxudicar as obras de acondicionamento de espazos para miradoiros no Monte Pedroso, así como dar luz verde aos proxectos para a execución dunha sala de usos múltiples no Centro Sociocultural da Rocha Forte e para a pavimentación dos lugares de Bar de Arriba, Bar de Abaixo e rúa dos Asidros.

Tamén aprobou a resolución das axudas ao deporte federado por 307.999,77 euros. Así o informou a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, nunha rolda de prensa.

Novos miradoiros en Monte Pedroso

Con respecto aos dous novos miradoiros de Monte Pedroso, un diurno e outro nocturno, o contrato das obras de acondicionamento foi adxudicado a Excavaciones y Construcciones Laureano Covelo SA por un importe de 149.228,62 € (base impoñible de 123.329,44 € máis IVE do 21% de 25.899,18 €), oferta que tamén incluía unha ampliación do prazo de garantía por riba do mínimo esixido en 5 anos.

Esta actuación está incluída na Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado e cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020.

A obra consistirá na instalación de mobiliario urbano, así como de elementos de sinalización, plantacións e acondicionamento dos camiños.

Só se empregarán especies autóctonas e compatibles co equilibrio ecolóxico, como o Prunus avium (cerdeira silvestre), Quercus robur (carballo carballo), Castanea sativa (castiñeiro común) ou Erica arbórea (breixo arbóreo).

Axudas ao deporte federado

Un total de 52 entidades se beneficiarán polas subvencións para o fomento do deporte federado que ascenden a un valor global de 307.999,77 euros.

As axudas destínanse ás entidades deportivas que participen en actividades oficiais federadas, teñan sede social en Santiago e figuren inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións e no Rexistro a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, seguindo as indicacións e esixencias recollidas nas bases.

O Centro Sociocultural de Rocha Forte

Outro asunto tratado foi a aprobación do proxecto de execución da sala de usos múltiples do Centro Sociocultural de Rocha Forte cun orzamento de 172.318,33 euros, IVE incluído, e un prazo de execución previsto de 6 meses.

Outras actuacións

Xunto a esta iniciativa, tamén viu luz verde a pavimentación dos lugares de Bar de Arriba, Bar de Abaixo e rúa dos Asidros, que conta cun orzamento de 212.718,39 euros, IVE inclúído e un prazo de execución de 3 meses.

No apartado de obras, Sanmartín sinalou outros dous acordos: a autorización para proceder á recepción de obras de reurbanización da praza de León, onde se construíu un parque infantil, que contaron cun orzamento de 187.550 euros; e a aprobación do expediente para a contratación do servizo de dirección facultativa, dirección de obra e coordinación da seguridade e saúde das obras do proxecto de reurbanización da rúa do Pombal, cun orzamento base de licitación de 37.239,09 euros.