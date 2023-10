En Santiago existen 104 entidades de economía social (o 75% en forma de cooperativa) que poderán optar as novas subvencións que aprobou onte o Concello na Xunta de Goberno local. En total destinaranse 160.000 euros. Tras manter reunións co sector, explicou onte a concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, este ano cambiará a convocatoria con respecto a edicións anteriores do programa de axudas. Á hora de concedelas priorizarase aquelas empresas que teñan unha maior presenza de mulleres entre o seu persoal e tamén aquelas que contraten persoas con discapacidade ou en risco de exclusión.

Rozas incidiu en que a economía social “é unha prioridade deste Concello”. Defendeu que este tipo de entidades “teñen maior resistencia ás crises” económicas, protexen os postos de traballo e son claves á hora de “crear emprego en colectivos excluidos ou que teñen máis difícil o acceso ao mercado laboral”. A nova convocatoria de axudas destinadas á consolidación e ao mantemento de empresas de economía social diríxese a cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego ou empresas de inserción. María Rozas explicou que as bases introducen novidades nos criterios de concesión das axudas, “atendendo á realidade das empresas de economía social de Santiago, e despois de ter abordado con elas as súas necesidades”. Así, dáselle protagonismo á presenza feminina nas empresas solicitantes, “de maneira que se valorará que a maioría das persoas traballadoras sexan mulleres, e non só que esa maioría feminina se produza no capital social, como acontecía ata agora”. Ademais, introdúcese un novo criterio para valorar especialmente a presenza no persoal da empresa de persoas con discapacidade ou en situación de risco de exclusión.

En canto as actividades que se van priorizar na convocatoria, ás empresas dos sectores máis castigados pola crise da covid como a hostalería, o comercio e o turismo, engándense agora os sectores agroalimentario, xardinería e o sector servizos, “que son aqueles nos que as empresas de economía social teñen maior implantación no noso municipio”, indicou Rozas.

Prazos de solicitude

Á convocatoria de axudas a empresas de economía social poden optar aquelas que teñan iniciada a súa actividade o 1 de xaneiro de 2023, ou que a inicien dentro do período subvencionable, e se manteñan en activo durante o ano da convocatoria. Tamén é requisito para obter as axudas que as empresas teñan a súa sede social, fiscal e, polo menos, un centro de traballo, no concello de Santiago. Terán a consideración de gastos subvencionables os considerados como correntes realizados e pagos entre o 1 de xaneiro de 2023 e o 1 de outubro de 2023. O importe final da subvención non poderá superar o importe máximo de 5.000 euros por beneficiario, nin o importe total do 80% dos gastos subvencionables debidamente xustificados. O prazo para presentar as solicitudes finalizará o 31 de outubro.