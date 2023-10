Grazas ao programa de emprego Appventures, que foi presentado hoxe na Praza de Abastos de Santiago, 16 mozos menores de 30 anos desenvolverán produtos audiovisuais multimedia interactivos.

Appventures combina formación con traballo, polo que os participantes desenvolverán un traballo real.

Neste senso, o proxecto que levarán a cabo serán aplicacións móbiles de realidade aumentada de espazos emblemáticos da capital galego como é o caso do Museo do Pobo Galego, a Praza de Abastos e a senda peonil do Sar.

O obxectivo é utilizar estas solucións tecnolóxicas innovadoras para mellorar e enriquecer a experiencia das persoas que visitan eses tres puntos, ofrecendo unha capa de información adicional que axuda a comprender mellor eses lugares. Ademais, o emprego da realidade aumentada permitirá atraer novos públicos ás zonas elixidas para o proxecto.

Así, a app permitirá mellorar a experiencia dos visitantes dos dous primeiros espazos mencionados.

Con respecto ao Banquete de Conxo, presentarase a evolución deste ámbito en tres momentos históricos e en tres lugares diferentes: o bosque do Banquete de Conxo, as Brañas de Sar e a Colexiata, e a Fábrica da Mañoca.

O programa de emprego, destinado a persoa mozas incluídas no ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil, está cofinanciado polo Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 ao 60%. Conta un orzamento de 424.836,96 euros.

Foi inaugurado a mañá deste martes pola concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, nun acto celebrado na Praza de Abastos no que tamén participou o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor.