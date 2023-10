A primeira das Xornadas Internacionais de Formación, Educación, Xénero e Igualdade do Centro Interdisciplinario de Investigacións Feministas e de Estudos de Xénero da USC na Facultade de Ciencias Políticas e Sociais foi o marco no que se deu a coñecer o proxecto Contra o acoso, impulsado pola Oficina de Igualdade de Xénero (OIX) e que está centrado na prevención e atención do acoso sexual, por razón de sexo ou por razón de orientación sexual e identidade de xénero na comunidade universitaria.

Unha iniciativa mediante a que lánzase un chamamento á comunidade universitaria para formar parte deste proceso participando en espazos de reflexión e traballo colectivo. Trátase de espazos seguros dirixidos a alumnado, PDI, PAS do Campus de Lugo e de Santiago para recoller narrativas relacionadas co acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso por orientación sexual ou acoso por identidade de xénero; así como mesas de traballo colectivo para reflexionar sobre o acoso e o protocolo dirixido a alumnado, PDI, PAS do campus de Santiago. As persoas interesadas en participar xa poden formalizar a súa inscrición a través dun formulario electrónico.