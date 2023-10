La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunció ayer un programa de inspecciones en discotecas, cafés-concierto, bares y pubs después del incendio que se produjo la madrugada de este domingo en la Sala Malatesta, ubicada en la rúa de San Lourenzo. Preguntada por EL CORREO, la regidora confirmó que este establecimiento de ocio nocturno tiene toda la documentación y los permisos en regla, pero aún así los servicios técnicos municipales de Urbanismo realizarán de manera inmediata una inspección en el local, para comprobar el estado de las instalaciones. Señaló que esta revisión se realizará de manera paralela con la investigación que ha abierto la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía para esclarecer el origen del fuego que obligó a evacuar unas cien personas de la sala durante un ciclo de conciertos este fin de semana.

“Saberemos, unha vez que se produza esa investigación, que foi exactamente o que aconteceu alí”, señaló la alcaldesa en relación a las pesquisas policiales, al tiempo que avanzó que el Concelllo examinará “unha vez máis” si el establecimiento tiene toda la documentación en regla. Sanmartín también remarcó que todos los establecimientos de ocio nocturno que tienen actividad en la ciudad en la actualidad “teñen a licenza preceptiva e as condicións en regra”.

En todo caso, avanzó que Urbanismo tratará de esclarecer “que foi o que aconteceu neste lugar unha vez que a Policía Nacional remate os seus informes” Así, añadió que “irase a facer unha inspección dese lugar ao tempo que se activará un programa de inspeccións que vai percorrendo lugares e establecementos para ver que se cumpren todos os requerimentos técnicos”.

Consultadas por EL CORREO tras el incendio en la Sala Malatesta, fuentes policiales indican que la Policía Científica realizó una inspección ocular técnico-policial en el local a raíz del suceso. Matizan que no se ha abierto una investigación delictiva, sino que este proceder es habitual cuando se registra un incendio de este tipo. El hecho de que no hubiese heridos ni fallecidos, indica una fuente de la Comisaría compostelana, no exige que por el momento se le dé traslado al juzgado del informe que han realizado los agentes de la Policía Científica. Una de las principales hipótesis que maneja el Cuerpo Nacional de Policía sobre el origen del fuego es que se produjo por un cortocircuito, si bien no se descartan otras posibilidades. Si el suceso no deriva en una causa penal, se procedería al archivo de la diligencia.

Los testigos que se encontraban en el interior del local de conciertos cuando se produjo el incendio, poco antes de la una de la madrugada, señalaron que el fuego se originó en el techo, donde incluso se podían ver algunas llamas. En cuanto se dio la voz de alarma, la evacuación se realizó en pocos minutos. El propietario del negocio, en una versión que coincide con la de los Bomberos, relató a este diario que el problema surgió en una fuente de alimentación de la línea de luces led de una parte de la sala. El fuego provocó una densa humareda en el interior que dificultó la respiración de quienes estaban dentro. No obstante, no hubo que lamentar heridos ni tampoco daños materiales de consideración en las instalaciones, salvo en el falso techo.

Más allá del suceso en sí, el incendio en la Sala Malatesta ha recuperado viejas denuncias vecinales sobre la actividad de este local. La Asociación de Vecinos Río Sarela ha convocado hoy una asamblea, a las 20.30 horas en su local social, para “unificar las denuncias y peticiones de los vecinos antes de presentar más demandas”, en palabras de su presidente, Jon Brokenbrow.

El representante vecinal critica “la inacción del Concello en cuando a los problemas urbanísticos que genera la Sala Malatesta”. Denuncia las “aglomeraciones de personas” que se producen “constantemente” en las inmediaciones del establecimiento. “Este local no encaja en un barrio residencial. Es una cuestión que esta asociación denuncia desde hace siete años; y otras entidades desde hace dos décadas”, asegura.

El presidente de Río Sarela carga contra las últimas corporaciones en lo referente a este asunto porque “ha habido gobiernos de todos los colores políticos y ninguna ha hecho nada”. Para Jon Brokenbrow “parece que tiene que morir alguien o haber heridos para que las autoridades se tomen en serio un problema” que califica de convivencia. Señala que las quejas vecinales ya no solo son por ruidos, el estado en el que quedan las calles después de una noche de movida, sino por cuestiones de seguridad. Sostiene que “el marco legal vigente no permite bajo ningún concepto que en medio de un barrio residencial haya un local de estas características; eso tienen que llevarlo a las afueras de la ciudad”.

Brokenbrow asegura que el barrio de San Lourenzo y Carme de Abaixo está perdiendo vecinos por la “degradación” que ha sufrido en los últimos años: “La gente se va de aquí y no lo hace con pena, sino que se marchan hartos de los problemas del barrio”.