Aínda que podería dicirse que todo depende da cor con que se mire e que sempre queda camiño por percorrer, o certo é que a Universidade de Santiago pode sentirse cando menos orgullosa de poder contar entre as súas filas cun total de 69 investigadores/as mencionados na clasificación dos científicos/as máis citados/as e recollidos no ranquin Stanford de investigadores, unha clasificación baseada en datos de Elsevier que acaba de facerse pública baixo a coordinación de John P. A. Ioannidis.

Os datos presentados ordénanse en función de diversos parámetros normalizados como, por exemplo, as citas, o índice h, o índice hm axustado por coautoría, ou citas de artigos en diferentes posicións de autoría.

Ademais da perspectiva global que toma en consideración toda a carreira investigadora do persoal investigador (período 1996-2022), compleméntase cunha segunda táboa que recolle a aquelas persoas entre entre ese dous por cento máis citadas polas súas publicacións actualizadas a finais do ano 2022.

Os dez investigadores máis destacados da institución universitaria compostelá no marco desta clasificación son Juan J. Nieto, Felipe F. Casanueva, María José Alonso, Andrés Baselga, Arturo López-Quintela, Juan C. Reboredo, Néstor Armesto, Jesús F. Salgado, Miguel López e Jesús L. Romalde.

A evolución experimentada pola USC nos últimos anos, segundo subliña a propia universidade nun comunicado, marca unha tendencia ascendente, posto que que os datos publicados no ano 2021 identificaban na institución compostelá a un total de 39 investigadores na devandita clasificación, fronte aos 69 incluídos nesta última versión.

Ademais, a posición relativa tamén mellora no ranquin que acaba de facerse público, pois dos 3.230 investigadores españois mencionados, o 2,14% corresponde á USC, fronte ao 1,73% que representaban en 2021, se ben o conxunto de Galicia a presenza de persoal investigador diminúe do 3,73% a 3,19%.

En canto ao perfil de xénero, as mulleres representan o 24% do total de científicos do Sistema Universitario de Galicia (SUG) na devandita listaxe. A situación da USC é sensiblemente mellor, pois a porcentaxe correspondería ao 26,1%. Para ter información específica dos seus traballos, así como do resto do PDI da USC, pódese consultar en aberto o Portal de Investigación.

Esta é a sexta versión que se publica desta base de datos na que os científicos/as atópanse clasificados en 22 eidos de 174 subáreas. A clasificación está integrada por máis de 200.000 investigadores.