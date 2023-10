Durante os próximos 12 meses, 16 mozos e mozas menores de 30 anos recibirán formación nas especialidades de desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxía web e desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivos. Será grazas ao programa de emprego Appventures, que onte inaugurou a concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, nun acto celebrado na Praza de Abastos no que tamén participou o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor.

O programa Appventurers combina a formación co traballo, de maneira que o alumnado recibe formación ao tempo que está contratado para realizar un traballo real. En concreto, os mozos e mozas participantes desenvolverán aplicacións móbiles de realidade aumentada sobre o Museo do Pobo Galego, a Praza e a senda peonil do Sar. O obxectivo é utilizar estas solucións tecnolóxicas innovadoras para mellorar e enriquecer a experiencia das persoas que visitan eses tres puntos, ofrecendo unha capa de información adicional que axuda a comprender mellor eses lugares.