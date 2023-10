A primeira xunta de goberno universitaria do curso 2023-24 aprobou a creación da cátedra Rosalía de Castro, para o estudo académico e crítico da figura da autora, co obxectivo de reforzar a súa proxección tanto en Galicia coma no resto da península e a nivel internacional. A creación de dita cátedra enmarcase no centenario do Seminario de Estudos Galegos e xorde froito do convenio da USC (Universidade de Santiago) co Parlamento de Galicia e coa consellaría de Educación.

“A intención” desta de cátedra é, segundo a Universidade, a de “promover achegas sobre a autora dende perspectivas e paradigmas renovadores será unha prioridade, pero sen esquecer a atención a aspectos máis tradicionalmente filolóxicos”. A esta primeira cátedra súmaselle a intención da institución académica de crear “cátedras institucionais que estuden a obra académica de ilustres autores da literatura galega”. Na mesma xunta, coa pretensión de regular de forma transitoria a selección de profesorado da USC (mentres non chega ao seu pleno desenvolvemento a nova Lei Orgánica do Sistema Universitario), a institución académica refundiu os dous regulamentos vixentes ata o de agora: o de selección de profesorado con vinculación permanente, e o de selección de docentes sen vinculación permanente. Ademais, contemplase a utilización de medios telemáticos para o desenvolvemento dos concursos. Así mesmo introduce diversas modificacións co fin de clarificar e de dotar de maior precisión os baremos para así orientar a selección dos méritos por parte das persoas aspirantes e simplificar e harmonizar as valoracións das comisións de selección. En materia de PDI (Persoal Docente e Investigador), o consello de goberno da USC tamén aprobou unha nova convocatoria de prazas de profesorado permanente así como un cambio de dedicación, acordo polo que se recoñece o interese para a universidade da realización, por parte de persoal universitario, de actividade de investigación na Gain (Axencia Galega de Innovación) e a adscrición de persoal investigador á USC no marco do programa Oportunius. Tamén se aprobaron a proposta de avaliación da actividade investigadora (sexenios) de profesorado contratado correspondente á convocatoria 2021 e a proposta de asignación de complementos retributivos autonómicos. A aprobación da modificación do regulamento de mobilidade do Persoal de Administración e Servizos (PAS) Funcionario foi outra das cuestións tratadas polo órgano colexiado. En materia de titulacións a xuntanza abordou a convocatoria anual de tramitación de titulacións. O documento fai referencia ás modificacións non substanciais de memorias de graos, mestrados universitarios e programas de doutoramento de implantación no curso 2024-2025; así como ás novas propostas e modificacións substanciais de memorias, graos, mestrados universitarios e programas de doutoramento de implantación no curso 2025-2026. O Consello de Goberno tamén deu luz verde á participación da USC na asociación Innodia (plataforma autosustentable para mellorar e acelerar o desenvolvemento da cura da Diabetes 1); na SOHA-Spanish Open Hardware Alliance, unha alianza que ten como ámbito de actuación as tecnoloxías e as arquitecturas de computadores que se comparten de forma pública, en código aberto, para facilitar a terceiros a súa reutilización, adaptación ou mellora. Tamén se confirmou a participación na plataforma One Health para mellorar a saúde da poboación cara a abordaxe dun enfoque integral. Ademais tamén se tratou a modificación do Regulamento de Réxime Interno da Facultade de Ciencias, o regulamento de TFG (Traballo de Fin de Grao) do grao en Empresa e Tecnoloxía, asuntos económicos e convenios.