Cuando te dan una noticia como que tus riñones han dejado de funcionar y tienes que pasar diálisis el resto de tus días tienes dos opciones. Puedes tomártelo como lo que es, un jarro de agua fría, un mazazo, y puede dejarte abatido al menos por un tiempo. Otra opción es seguir el ejemplo de Sandalio Soler y sacar fuerzas de donde sea para seguir con la vida como si casi nada hubiera pasado.

Para demostrar la fuerza que lleva dentro, ‘Sandy’ acaba de completar la friolera de 459 kilómetros del Camino de Santiago: “Soy la primera persona que lo ha conseguido llevando la máquina a los albergues. Otros lo consiguieron pero yendo a los hospitales a pasarla, lo que ralentiza mucho el viaje”.

Sandalio no oculta que para superar una gesta de estas características hace falta estar preparado física y mentalmente: “Al principio iba un poco indeciso porque este verano he estado dos veces ingresado en el hospital y me operaron el 4 de septiembre, pero después de superar el primer día del Camino ya vi que lo podía hacer. Siempre he practicado deporte, he corrido, caminado y hasta hago kung fu porque es un arte marcial que no tiene contacto, no es agresivo y me sirve para mantenerme en forma, pero este viaje han sido palabras mayores”.

El de la Vall d’Uixó está haciendo diálisis desde hace un año, aunque los problemas renales no son algo nuevo para él: “Llevo 41 operaciones en total. Soy enfermo de los riñones toda la vida, pero llegó un momento en el que funcionaron a un 8% y como no pueden quitar las toxinas, te sientes cansado, se te duermen los brazos, las piernas o las manos”.

Sandalio es paciente del Hospital General de Castellón y apostó por pasar la diálisis en su casa supervisado por el equipo médico del citado centro: “Es más cómodo y te da libertad. El aparato pesa unos 30 kilos, pero en el Camino lo llevaba un taxi de un albergue a otro y ya cuando llegaba solo tenía que montarla y enchufarme”.

Desde el hospital los especialistas le hacían seguimiento, pero salvo un pequeño sobresalto no tuvo mayores problemas: “Hubo un día que la máquina no me funcionó y al día siguiente me notaba especialmente cansado, pero cuando llegué al albergue ya me fue bien y me quedé nuevo”. Sandy ha completado el Camino con varios amigos –tres de Artana y uno de Canadá, aunque nacido en la Vall-, y admite que otros peregrinos se fueron uniendo a la expedición: “Ha sido una gran experiencia. Se la recomiendo a todo el mundo”. El vallero llegó a Santiago después de 18 etapas a razón de 25 kilómetros cada una. ¡Enhorabuena!