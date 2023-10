Bewis de la Rosa (Beatriz del Monte) irradia fuerza y frescura. Formada en danza en calle y aulas, da un concierto este sábado en Santiago en la sala Capitol (21 h., 14 euros) con un primer disco llamado Amor más que nunca, para testar la bandera que rodea su emergente proyecto, la del rap rural, etiqueta ya aireada hace más de veinte años en Galicia, de otro modo y ante otra moda, por Pinto d’Herbón, como bien recordaba hace días a quien firma el compañero periodista Alfonso Pato. Sin ser igual, ni mucho menos, que una cosa es regueifa y otra hiphop, ojo a Bewis de la Rosa. En Compostela actúa con invitadas: Catuxa Salom, O Rabelo e Itxi Guerra, en el ciclo Suseia e Ultreia.

Desde 2014, Beatriz lidera una compañía de investigación en danza y teatro-físico, Malditas Lagartijas. Graduada en Coreografía de la Danza Contemporánea por el Conservatorio María de Ávila, pasó en 2018 por el concurso televisivo Fama a bailar (#0-Vamos) y hoy ha colgado el chándal pero no la fuerza que hay detrás de su baile. Irradia energia.

“En Santiago actuaré sola empleando bases pregrabadas y aunque en este proyecto de Bewis de la Rosa la parte más troncal es la música, mi background en las artes escénicas está muy presente y hay momentos en los que manda la danza en sí misma y otros donde el cuerpo está más a disposición de la música. La estética física que vais a ver en escena viene muy desde la danza y aunque he bailado varios estilos, durante años bailé hiphop, y competí a nivel individual y en equipo”, explica por teléfono a EL CORREO GALLEGO este madrileña afincada en Villamayor de Santiago (Cuenca). En alguna actuación previa de este mismo año salió a escena con un traje regional propio del folk castellano, grabando su voz en las tablas para así doblarla, cantando y rapeando, según el caso, y usando castañuelas para salpicar letras que huelen a trigo y tierra entre músicas urbanas y latinas porque es fan igual de Mala Rodríguez, Rodrigo Cuevas o Lauryn Hill que de Buena Vista Social Club.

“Cuando terminó la pandemia me vino una crisis existencial muy fuerte en la que yo me pregunté dónde me iría a morir, y al hacerme esa pregunta sentí muy fuerte la falta de raíz y tuve conversaciones con mi abuela, porque me crié muy cerca de mis abuelos maternos, y con mis padres.... Y cuando se generó el proyecto de Bewis de la Rosa y todo lo que escribí sobre lo desconectada que estaba yo y mi generación de esa raíz, de esa base en la tierra, de ese sentido de pertenencia y de identidad, me fui a buscar respuestas a mi pueblo, por eso grabó ahí mis videoclips”.

“Hablo de la realidad sociopolítica porque he vivido en varias ciudades y en varios entornos rurales y como lo hago desde la estética del rap, al grabar el disco, entre broma y broma con mi productor (G. Rams) decíamos: ‘¡Esto es rap rural!’”, concluye Beatriz antes de añadir: “Buscaré en internet a Pinto d’Herbón”, suelta quien guarda “muy buen recuerdo” de su paso en agosto por el festival Agrocuir da Ulloa, hecho en Monterroso (Lugo).