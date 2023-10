ARTE A Cidade da Cultura despide este domingo a exposición Relatos contemporáneos desde a Colección CGAC. A mostra forma parte de Traballo en equipo. 30 anos do CGAC, proxecto expositivo en dobre sede co que a Xunta de Galicia festexa en 2023 o 30 aniversario do Centro Galego de Arte Contemporánea CGAC,e que inclúe tamén a mostra Unha historia posible do CGAC, que se pode ver ata xaneiro na súa sede na cidade vella compostelá.

Día con Tato & Espiño, El Hombre Vil y Maefield

POP El Rock Café O Cum (Rúa Fonte de Santo Antonio, nº17 Bajo) propone este sábado un concierto de Tato y Espiño, a las 21 horas, con entrada libre. Músicos bien curtidos en la escena de Compostela, dominan el pop de alma clásica creado en los años 60 y 70 con versiones bien presentes en su repertorio junto a temas de sus proyectos propios. Es habitual escucharles en ese local, donde suelen actuar cada sábado, y en otros de la ciudad como el Flamingo o La Borriquita de Belem, entre otros. Ya de medianoche, el segundo de ellos hará una pinchada. Y hablando de djs, el Riquela Club (Preguntoiro, nº 35,) propone a las seis de la tarde una selección de la mano de El Hombre Vil, cita con entrada libre, como lo es la que a las 23.30 h. va a ptrotagonizar Maefield en ese mismo pub compostelano.

Bewis de la Rosa, O Rabelo y Catuxa Salom

MÚSICA Bewis de la Rosa, el proyecto de Beatriz del Monte, se presenta este sábado en Santiago para dar un concierto donde va a tener como invitadas a Catuxa Salom, O Rabelo e Itxi Guerra. Esta será también el primer espectáculo del ciclo Suseia et Ultreia. Todos os Pobos, Linguas e Tribos, patrocinado por el Xacobeo. Bewis de la Rosa llama a su estilo rap rural, show con mucho peso para el baile ya que viene de competiciones de hiphop.

Ana María Campelo presenta libros en Lilith

NOVELA NEGRA Ana María Campelo presenta este sábado en Santiago dos novelas policíacas cuya trama sucede en la vecina tierra de Villafranca del Bierzo: Pupilas de escarcha y Cuando el mal acecha. Están editadas por el sello Círculo Rojo y llegan tras su debut, Pupilas de escarcha, lanzada en 2021 por esa misma editorial. La autora visita a las 12 h. la librería Lila de Lilith (Rúa Travesa nº 7) para hablar de dichos libros. Estará acompañada por Cristina Dapía (criminóloga), y por Milagros Campelo.