O concelleiro do Partido Popular de Santiago, José Ramón de la Fuente criticou a actuación levada a cabo polo Concello no río Sar, que, “en lugar de limpalo o que fixeron é remover os restos a amontealo á beira do río”. Tras as queixas dos veciños polo realizado por parte do goberno local que provocou inundacións en vivendas ao seu paso por Conxo ante a falta de limpeza fluvial, “enviaron unha brigada para pasar o trámite que, en lugar de limpar o río, limitouse a remover e xuntar toda a rallamada, follas e incluso troncos de gran tamaño ao longo do cauce. Para De la Fuente, o Concello actúa “tarde e mal, tratando de dar apariencia de interese polo problema pero sen levar a cabo actuacións reais, un teatro que non impedirá futuras inundacións, co prexuízo que iso supón para as propiedades dos veciños”.

Vecinos de Conxo reclaman la limpieza del cauce del río Sar Con todo, o concelleiro popular urxiu ao Concello a que retire canto antes os restos de maleza e lixos abandonados na beira do río, e faga un seguemento regular do estado do cauce para evitar que as chuvias provoquen novas inundacións en viviendas.