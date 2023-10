El entorno de Mazarelos, en el casco histórico de Santiago, sigue transformando su imagen con la rehabilitación de un nuevo edificio en la zona. Apenas unos meses después de que se completase la reforma integral del inmueble que albergó durante más de un siglo el emblemático restaurante El Asesino, situado en el número 3 de la praza da Universidade, convertido ahora en un restaurante japonés, desde la Consellería de Infraestruturas indicaron ayer a EL CORREO GALLEGO que las obras de rehabilitación del edificio de la Xunta en el número 15 de la Praza de Mazarelos finalizarán a finales de este año, tras una inversión de 1,79 millones de euros.

La intervención, que se inició el pasado mes de marzo con una serie de trabajos de demolición en zonas interiores, consiste en la restauración y mejora de la envolvente térmica y de la distribución interior de este edificio situado en pleno casco histórico, que alberga la Secretaría Xeral de Emigración y la Oficina de Turismo de la Xunta en Santiago.

“A previsión é que esta actuación estea rematada a finais deste ano. Xa está executada toda a distribución interior –tabiquería seca–, e realizado o tendido das instalacións: equipos de climatización, gran parte do cableado eléctrico, fontanería e saneamento... E o falso teito está executado en gran parte”, señalan desde la Axencia Galega de Infraestruturas, antes de incidir en que “a cuberta está parcialmente executada, a falta da tella”.

Indican, además, que “estase colocando a carpintería exterior, o revestimento final das mamparas, e a próxima semana comezan co chan (tarima flotante)”. Asimismo, apuntan que ya se está instalando el ascensor “e a pedra da fachada está rexuntada, está colocado parcialmente o revestimento de fachada polo exterior e a próxima semana tamén colocarán a vidriera no oco central da escaleira”.

Mientras se realizan las obras, la sede de la Secretaría Xeral de Emigración se ha trasladado a su anterior ubicación, en Basquiños. Por su parte, la oficina de Turismo de la Xunta se ha reubicado en la Rúa do Vilar, en el inmueble que albergó en su momento la Oficina de Acogida al Peregrino, hasta su posterior traslado a las instalaciones del Centro Internacional de Acogida al Peregrino, en la rúa Carretas. “A Oficina de Turismo funciona a pleno rendemento desde fai un ano na Rúa do Vilar, froito dun convenio coa Fundación Catedral de Santiago de dous anos, prorrogable. Polo momento o convenio está vixente e chegado o momento se valorará un cambio ou non de ubicación”, indicaron ayer desde la Consellería de Turismo.

El edificio de la Xunta en Mazarelos carecía de aislamiento térmico y presentaba deficiencias en las fachadas y en las cubiertas, deterioros provocados por el paso del tiempo, que causaban filtraciones y pérdidas de calor. El objetivo de las obras en marcha es resolver estas deficiencias con actuaciones tanto en la envolvente del edificio como en su interior.

Respecto a la envolvente, se acometerán trabajos de restauración y mejora en las cubiertas inclinadas, con la colocación de aislamiento térmico, capa impermeabilizadora y soporte de la nueva teja cerámica curva, junto con la ejecución de canalones o relevo, según el caso. En las fachadas se realizará el tratamiento de la sillería, cornisas, relevos y hidrofugado; y se colocará un sistema de aislamiento térmico por el exterior en las zonas lisas del revestimiento existentes.

También se sustituirán las carpinterías de madera por otras de madera de castaño laminado y se procederá al aislamiento de planta sótano, que actualmente se encuentra en contacto directo con el terreno.

En el interior se colocará un ascensor eléctrico, de bajo consumo, en relevo del hidráulico, que además llegará a la planta sótano. Asimismo, se modificará la distribución interior del edificio, sin afectar, indican desde la Xunta, a la estructura vertical y horizontal, con un cambio de las tabiquerías, techos y pavimentos.

Durante los trabajos se sustituirán, además, las instalaciones del edificio, destacando la electricidad, la iluminación y la climatización. Así, se dispondrá de nueva iluminación con tecnología led, un sistema de climatización (calor-frío) y renovación para todo el edificio, acorde a la nueva distribución.

Esta actuación, con un plazo de ejecución previsto de ocho meses, cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020.