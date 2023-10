O concelleiro de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro, comunicou onte a decisión do Concello de ofertarlle ás ANPA (Asociacións de Nais e Pais de Alumnos) dos colexios Raíña Fabiola e Pío XII quince minutos de aparcamento gratuíto no parking de Galeras. Unha solución para a entrada e saída dos colexios que non convence ás asociacións, que ademais se queixan de falta de diálogo con eles e da toma de decisións “a modo de decretazo” do edil de Compostela Aberta (CA), en palabras do presidente da ANPA do Pío XII, Borja Suárez.

Segundo o comunicado dende o Concello, o obxectivo desta medida é o de “mellorar as dinámicas de entrada e saída dos dous colexios, onde se rexistran importantes problemas de circulación neses horarios determinados, con moitos vehículos estacionados en dobre fila, ocupando beirarrúas, e manobrando de xeito que se poden xerar situacións de risco para os nenos e nenas”. Mentres para as ANPA, que se queixan da falta de diálogo por parte do concelleiro de Mobilidade, o feito de dirixilos a Galeras supón xerar un novo problema na zona de Santa Isabel.

Segundo Borja Suárez, a anterior presidencia da ANPA do Pío XII propuxéralle ao edil socialista Gonzalo Muíños eliminar un carril de baixada na altura do sanatorio de La Esperanza para establecer alí un aparcamento disuasorio, en vista das obras de humanización da zona. Cuestión que tamén se lle trasladou no verán ao edil de CA Xan Duro, aínda que finalmente tomou a decisión “con nouturnidade e aleivosía, durante unha ponte”, co conseguinte “enfado” por parte das ANPA e da dirección do Pío XII. Aínda que o edil de Compostela Aberta afirma terse reunido o pasado luns coa dirección dos centros e recalca que o compromiso adquirido no verán era o de dar unha solución para os pais e nais que levan e recollen as crianzas deses colexios. Unha solución que Xan Duro estima “boa noticia”, xa que o Concello, “aínda que non ten obriga de facilitar o aparcamento para esta cuestión”, fornece da posibilidade de ter 15 minutos de balde a “sete minutos andando” do centro escolar.

Segundo a información publicada na web municipal, “as familias interesadas en utilizar o aparcamento de Galeras teñen que solicitar unha tarxeta moedeiro nas dependencias do estacionamento, presentando un xustificante de ser membro da comunidade escolar dos dous colexios”. Con esta tarxeta, as nais e pais do alumando dos colexios Raíña Fabiola e Pío XII disporán de estacionamento gratuíto durante 15 minutos e só terán que abonar o tempo que se exceda.