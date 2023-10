El escritor José Ángel Mañas (Madrid, 1971) es mucho más que el autor de Historias del Kronen (1994); novela convertida en gran retrato de la juventud de los años 90 cuya adaptación al cine, dirigida por Montxo Armendáriz, le dio una fama que él ha ido superando hasta hilar una bibliografía de una treintena de obras, la más reciente, Berenguela. Esa novela le trajo a Santiago. La presentó en la librería Follas Novas. Cierra así la trilogía editada por La Esfera de los Libros, que incluye además ¡Pelayo! (2021) y ¡Fernán González! (2022).

Mañas charla con EL CORREO en la terraza de la cafetería Krystal (compartimos dos aguas y un café solo con hielo: 6 euros). Viste vaqueros, camisa negra, gafas de sol (que se quita al hablar) y gorra de director de cine estadounidense.

Tras pasar de la novela contemporánea a la histórica, nos detalla cómo llegó a Berenguela la Grande, Berenguela I de Castilla (Segovia, 1179 o 1180-Burgos, 1246), que reinó un único día pero cuya influencia “fue grande porque torció la Historia”, subraya José Ángel, tan entusiasta que la describe bromista como “una mala bestia, una especie de Terminator, un animal político”, dice quien subtitula esta novela de 368 páginas como La reina que unió Castilla y León para siempre.

¿Cómo ahonda en la historia de Berenguela, reina fugaz?

Quería entender bien eso que se llama La Reconquista y hay tres hitos, más allá de lo que piensen ciertos negacionistas, que hoy hay negacionistas de todo. Hay tres batallas: el arranque, la batalla de Covadonga hacia 718 con Pelayo; la de Simancas, en el año 959, que es menos conocida y se considera una batalla menor pero es mayor, y en la que está implicado Abderramán III, que es el constructor de la Mezquita de Córdoba, que en aquella época era una ciudad que tenía 450.000 habitantes, siendo posiblemente la ciudad más grande de Europa, y la última, las Navas de Tolosa, en el año 1212, uno, dos, uno, dos, que es una fecha maravillosa que no puedes olvidar nunca, y donde, usando un símil futbolístico, el partido ya está ganado, ya sabes que van a ganar los cristianos y después de eso va a caer Córdoba, que era la capital histórica del Califato, y luego el Reino de Jaén y el Reino de Sevilla, y se va a doblar el territorio de Castilla. De hecho, Juan Eslava Galán dice que Fernando III el Santo es el rey más importante de España por eso, porque todo lo que es Andalucía es lo que después va a ser España, y me apetecía buscar un personaje especial en ese entorno. Y fue mi editor quien me propuso investigar sobre Berenguela.

Y al hacerlo... ¡eureka!, ¿no?

La anécdota sobre ella es que en el mismo acto de su coronación ella le pasa la corona al hijo, pero al meterme en su historia descubro a una mujer que es una absoluta protagonista de la unión de lo que va a ser Castilla y León. Berenguela fue una mala bestia, una especie de Terminator, un animal político, y todo eso me cambia la novela... Hay cuatro o cinco momentos donde ella torció la Historia.

¿Se puede decir que era una estadista? Habla de ella como de alguien con una gran capacidad para organizar el poder.

Es un mujer de Estado de los pies a la cabeza, es un fruto exitoso de la educación de Alfonso VIII... Todo el mundo la consideraba reina y con frecuencia, cuando había problemas con Castilla y León, acudían a ella. Tenía mucho carácter, se notaban los genes de Leonor de Aquitania, su abuela materna... La podían llamar Berenguela la Efímera pero la llaman la Grande. Salvador Martínez, que firma el mejor estudio que se ha hecho sobre ella, defiende que ella correina, que es parte de un correinado que dura 30 años en Castilla, y yo en la novela he tirado por ahí y, al final, me he encontrado con un personaje que, sin ser desconocido, descubro lo importante que era. He sido proselitista de Berenguela tardío pero ha valido la pena.

No le hemos visto por Santiago en los últimos años.

Es verdad, no sé la razón porque me gusta venir. Hubo una época en la que sí me llamaban mucho de Galicia y recuerdo haber estado en Santiago, fui a varios clubs, siete u ocho, pero ya no me acuerdo.

¿Y después de esta trilogía?

He terminado algo cansado de las temáticas históricas, me he metido muy dentro de ello al hacer esta trilogía sobre La Reconquista y lo próximo será un libro sobre el mundo digital, el internet profundo... Ya estoy en ello y creo que va a ser un libro que va a sorprender. A diferencia del cine, donde se ve normal que, salvando distancias, Scorsese, Spielberg o Woody Allen cambien de género de una película a otra, lo de alternar géneros en la literatura se ve como raro, pero a mí me gusta.