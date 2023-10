A la espera de que tanto la administración autonómica como la local se sienten a trabajar conjuntamente sobre las opciones con las que cuentan para intentar solucionar o, al menos mejorar, la accesibilidad en el entorno del Complexo Hospitalario de Santiago, la sensación que queda tras la reunión mantenida este viernes entre representantes de la Xunta y del Concello es la de que queda aún mucho camino por andar, mientras los usuarios del hospital sufren cada día los problemas derivados de la falta de estacionamiento en las inmediaciones del Clínico.

Así lo trasladaba este sábado el presidente de la Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS, Fernando Abraldes, quien lamentaba el tiempo que se ha perdido y consideraba que lo publicado sobre lo que se recoge en el Plan de Mobilidade para el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago elaborado por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade “é unha obviedade en canto ao transporte e en canto á necesidade dun aparcamento cun maior número de prazas”.

En declaraciones a Radio Galicia, Fernando Abraldes recordaba que en muchas ocasiones los pacientes no pueden acercarse al hospital en vehículos particulares por no disponer de espacio donde dejarlos.

“Pensamos que o estudo de mobilidade en realidade non vai ao fondo do problema porque o feito de recoñecer que existe un déficit de 624 prazas na zona limítrofe do Clínico é unha obviedade”, apuntaba, y recalcaba asimismo que “o problema fundamental de todo isto é que se require un orzamento e un prazo de execución das obras que garantice que nun determinado momento ese déficit vai ser cuberto”.

Por otra parte, consideraba que “poñer de manifesto que existe un problema co transporte público también resulta unha obviedade”.

Una obviedad sobre la que, en este caso, tanto la Xunta de Galicia como el Concello de Santiago sí están dando pasos con vistas a conseguir una mejora del servicio.

En lo que respecta al transporte metropolitano, el Gobierno autonómico recuerda que se están activando diferentes líneas de autobús interurbano para favorecer los desplazamientos que realizan a diario los profesionales sanitarios del área hacia los hospitales de la capital gallega, con una expedición desde Lalín y Silleda y otra desde O Barbanza.

En el urbano, y tras admitir también desde Raxoi que todo se puede mejorar y que es necesario un refuerzo de las líneas que llevan a los centros hospitalarios de la ciudad, se subraya que es algo ya contemplado en las previsiones para la nueva concesión de este servicio.

A partir de ahí, el encuentro del viernes dejó claras las dificultades para llegar a un entendimiento con respecto a la creación de una nueva zona de aparcamiento que todos parecen ver necesaria, pero que nadie parece querer asumir.

Un parquin más grande y mejorar el flujo de tráfico o uno menor con medidas adicionales

El Plan de Mobilidade elaborado por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade hace un análisis exhaustivo de la situación actual y futura del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago y, en base a ello, realiza una serie de propuestas para mejorar la accesibilidad en el entorno de los hospitales.

Un documento de 41 páginas al que ha tenido acceso este periódico y en el que se contemplan dos escenarios posibles en relación con la creación de una nueva zona de aparcamiento. El primero de ellos contemplaría la construcción de un estacionamiento en el Clínico para cubrir el déficit de plazas, medida que iría acompañada de una optimización del flujo de tráfico. En el segundo se apostaría por un aparcamiento de menor capacidad, creando también un itinerario de conexión con el CHUS, así como la implantación de un kiss and ride, y de bolardos para limitar el estacionamiento ilegal, además de optimizar el flujo de tráfico y mejorar el transporte público urbano e interurbano con un billete único tarifario. También se apostaría por un servicio de transporte privado para los trabajadores sanitarios, por revisar la gestión del estacionamiento en los hospitales y por dejar la vía libre para los vehículos de emergencia.