El festival Galicreques bajó ayer el telón de su 28ª edición en una jornada marcada por las lluvias que desencadenó en la anulación del espectáculo de animación de calle Treboada, de la compañía Nauta y de la banda de percusión Trópico de Grelos, previsto para las 16.00 horas con salida desde la Alameda. A mayores, tuvo lugar la entrega del galardón del festival a Carlos Clemente Martínez Gallego, propietario de la Sala Gurugú de A Coruña, fundador de la compañía Danthea y “un titiriteiro comprometido coa escena con catro décadas de traxectoria ás súas costas”. El acto se celebró a las 20.00 horas en el Teatro Principal con la participación de la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, y el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil. También estuvieron presentes la concelleira de Capital Cultural, Miriam Louzao, y algunos integrantes de la corporación municipal. El broche final del festival llegó de la mano del espectáculo Cóctel, del argentino Manu Mansilla.

Desde la organización de Galicreques ponen en valor la labor a lo largo de 40 años de oficio de Carlos Clemente, así como “o seu compromiso a favor das artes escénicas en xeral e do teatro de monicreques en particular”. Galicreques señala además que Martínez Gallego forma parte “dunha xeración que lle volveu dar vida ao xénero dos bonecos no inicio dos anos oitenta do pasado século”.

La última jornada del festival comenzó con actividades desde por la mañana. Una carpa ubicada en la Alameda, el centro sociocultural de O Castiñeiriño y el Teatro Principal fueron las ubicaciones en las que se celebraron las distintas funciones. Como modificación por el mal tiempo, la actuación prevista para las 18.00 horas en Praterías de la argentina El Telón De marineros y piratas se desarrolló media hora antes en la Alameda. Picasso animados con Títeres Brincadeira, La senda del agua, de la formación murciana Teatro de Carmen y la Mar de Marionetas y la representación de Solista de la compañía Rocamora Teatre fueron algunos de los espectáculos.