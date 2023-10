O Museo do Pobo Galego acolle dende hoxe a terceira edición do Festival SiSons, Enclave musical. Un evento sobre cultura e música galega, aberto a todos os públicos e de carácter gratuíto, que bota a andar coa actuación ‘showcase’ de Espiño Band, ás 19.30 horas no propio museo. Os outros escenarios das charlas e concertos desta nova edición do SiSons serán o auditorio do Centro Ramón Piñeiro, e a praza de Mazarelos. Un evento organizado por Musicarte e a Asociación Cultural Tres por Cuatro, coa colaboración do Concello, a Deputación e a Xunta de Galicia que se vai estender até o vindeiro día 21 de outubro. O único evento de pago será “Tres a Pablo”, homenaxe a Pablo Milanés, o día 20 ás 20:30 h. no auditorio do Colexio La Salle, e coincidindo coa celebración do día da Cultura Cubana.

Conversa literaria entre Xelís de Toro e Marga Tojo en Númax

A Libraría Numax acolle hoxe ás 20:00 horas a conversa literaria entre o artista e escritor Xelís de Toro e a poeta e xornalista Marga Tojo baixo o nome «Espazos para habitar, espazos para crear». O diálogo comenzará con Xelís de Toro presentando a idea de espazo vital e os seus límites en relación co espazo mental e como aparece reflectido no libro Etceteramente e Marga Tojo falará do espazo para habitar e crear desde o punto das mulleres creadoras.

Ciclo sobre publicidade no Cineclube Compostela

Cineclube de Compostela continúa co seu ciclo sobre publicidade cun programa dobre, no que se proxectará o documental de Harun Farocki Un día na vida do consumidor (Ein Tag im Leben der Endverbraucher, Alemaña, 1993), así como o episodio "Belas artes e comercio" da serie de John Berger Maneiras de ver (Ways of Seeing: Fine Arts and Commerce, Reino Unido, 1972), dirixido por Michael Dibb. A sesión terá lugar, como é habitual, no CS O Pichel (Santa Clara, 21) a partir das 21:30 horas.

O clavinecista Kenneth Weiss, no Principal

A semana grande da quinta edición do Festival Ateneo Barroco continúa con dous concertos que se desenvolverán ás 20.00h no Teatro Principal de Santiago. No primeiro deles, que terá lugar hoxe, o clavecinista norteamericano Kenneth Weiss aborda na súa madurez o programa ‘A arte da Fuga. O intérprete de Bach’, maxistral serie de fugas e canons, obra mestra do contrapunto de Johann Sebastian Bach e composición referencial da historia da música. Nado en Nova Iork, Kenneth Weiss é un reputado clavecinista que ten centrado a súa carreira nos recitais, na música de cámara, no ensino e na dirección orquestral e operística. O venres o arpista compostelán Manuel Vilas estreará o seu novo proxecto de recuperación dos tons e toadas do barroco español. As entradas custan 10 euros.

Haydn y Mondra, en la Igrexa da Universidade

La ceense Sandra Guedev, conocida artísticamente como Hydn, e Martín Mondragón, más conocido como Mondra, de Teo, llegan esta noche al Outono Cultural da Universidade de Santiago. El concierto está programado as 21.00 horas en la Igrexa da Universidade. Las entradas puede recogerse gratis a partir de las 19.30 horas en la entrada del recinto, con un máximo de dos por persona. El acceso al concierto será a partir de as 20.45 horas.