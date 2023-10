Na tarde deste martes inaugurouse na sede de Afundación, Obra Social de ABANCA, a mostra This is pop. Das latas de Andy Warhol ás túas, unha proposta artística e solidaria enmarcada no programa Cultura por alimentos, que Afundación realiza en colaboración con FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos). O proxecto desta entidade é "animar a que as persoas visitantes e usuarias de actividades de Afundación contribúan con alimentos non perecedoiros depositados nos colectores habilitados para seren doados aos bancos de alimentos", explicaba durante a presentación á prensa a coordinadora adxunta da Área de Cultura de Afundación, Paloma Vela.

Vela explicou o contido do programa, "específico para colaborar con el programa Cultura por Alimentos y por eso elegimos una exposición cuyo icono era una lata de sopas Campbell, de Andy Warhol y con otros grandes nombres de la cultura norteamericana, británica o japonesa, y española". A esta inicitavia solidaria tamén se lle suma o programa didáctico dirixido aos escolares de Compostela e da súa área de influencia. Na presentación, Paloma Vela estivo acompañada pola comisaria da mostra, Antonella Montinaro, que realizou un percorrido pola exposición, dividida en dous andares: un centrado no pop art e outro no neopop e na cultura postmoderna. Figuras da arte como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton, Peter Blake, Yayoi Kusama, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Eduardo Arroyo, Rafael Canogar, Damien Hirst, Takashi Murakami, Jeff Koons, Yoshitomo Nara, Julian Opie, Mr., Shepard Fairey (Obey), Kaws, D*Face, Boamistura e Okuda, integran esta viaxe dende mediados dos anos 50 até épocas máis actuais, na que se recompilan 63 producións de 29 artistas. "Lo que quiere transmitir y explicar esta muestra", explicaba Montinaro, "como dice su título, '50 años de arte, música y cultura pop' y mostrar que no solamente es arte pop o música pop, también explicar por qué sigue siendo tan actual y sigue gustando todavía después de tantos años". "A mediados del siglo XX unos jóvenes artistas comienzan a tomar nuevas referencias, sobre todo, de la cultura de masas, del mundo de la publicidad y generan unas mezclas que podemos apreciar en muchas de sus obras". Un maneira de facer que Montinaro lembra que vai máis alá da creación, tamén "en las técnicas que utilizaban para crear y los personajes en que se inspiraban". A cultura pop art Así, a cultura pop art plasmou nas súas obras personaxes como Marilyn Monroe ou Michael Jackson, os avances tecnolóxicos e a carreira espacial, a través sobre todo da mestura de técnicas, e do colaxe. Polas obras destes artistas paséanse iconos da sociedade de consumo, marcas como a Cocacola ou MacDonalds, combinados con fragmentos de debuxos animados, lembrando o onirismo de Dalí ou os cartaces soviéticos, da man de Obey. Carátulas de discos, dende The Beatles ata Lady Gaga, retratada por Jeff Koons e campañas reivindicativas, como as campañas solidarias de medioados dos 80 pola SIDA ou a fame en Etiopía. Unha arte nacida da cultura de masas que non agocha as súas reivindicacións, aínda que ás veces sexan máis sutís polo momento histórico no que desenvolva o seu traballo o artista. É o caso dos colectivos valencianos Equipo Crónica e Equipo Realidad, que facían a súa arte reinterpretando o retrato que Diego de Velázquez fixo de Felipe IV, mesturando xornais e obxectos cotiáns, representando nalgún dos seus elementos o presente militar da España franquista. A exposición permancerá aberta ao público ata o vindeiro 27 de xaneiro, onde se poderá visitar de luns a sábado en horario de 12.00 a 14.00 h e de 16.30 a 20.30 h.