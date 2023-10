Han pasado dos semanas desde el atropello mortal de Jorge Santiago Salgado en la rúa da Poza Real de Arriba, en Conxo, y la investigación policial se ha ralentizado a la espera de que el juzgado que lleva el caso apruebe algunas pruebas técnicas necesarias para poder seguir adelante. Los agentes de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía están a la espera de que la jueza autorice el estudio del vehículo con el que supuestamente fue arrollado este vecino de Santiago cuando paseaba su perro sobre las 05.44 horas del martes 3 de octubre.

Aunque tras el suceso ya se ha practicado una inspección ocular del vehículo, un Mercedes-Benz A200 de color gris, los investigadores creen que un estudio más profundo tanto del exterior como del interior del turismo aportará nuevos datos a la investigación. Pero este examen debe autorizarlo directamente la titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santiago (en funciones de guardia cuando sucedieron los hechos), puesto que es muy probable que para llevarlo a cabo sea necesario trasladar el automóvil del depósito municipal donde está inmovilizado.

Según ha podido saber EL CORREO, la jueza Ana López-Suevos ha estado de vacaciones algunos días, de ahí que no se haya podido avanzar demasiado en las pesquisas que requieren directamente de su firma. Fuentes policiales consultadas indican que, en cuanto se reincorpore, la solicitud del Cuerpo Nacional de Policía para el estudio del Mercedes A200 será uno de los primeros asuntos que abordará. Mientras, el coche con el que presuntamente Iván Méndez Fernández (30) y su novia, Débora Gómez Chouza (27), atropellaron mortalmente a Jorge Santiago permanece inmovilizado en el depósito municipal de A Sionlla.

Las fuentes aseguran que “no hay una urgencia” para este examen del turismo, pero apuntan que el hecho de que se trate de un coche relativamente moderno con centralita incorporada puede aportar datos a la investigación. Consideran que el ordenador del Mercedes A200 podría ofrecer detalles como si se abrió alguna puerta a una determinada hora, de aceleración y control de tracción o las variaciones de velocidad y el registro de frenadas o averías.

A la espera de la autorización judicial

Para tratar de acceder a esta información será necesario manipular el turismo, de ahí que se requiera el permiso de la autoridad judicial. Es más, los investigadores no descartan que sea preciso recurrir al fabricante, es decir, a la Mercedes-Benz, para poder adentrarse en las tripas del vehículo deportivo. El hecho de que la Policía Científica no consiga extraer información de la centralita del coche y sean necesarios los servicios del fabricante también podría ralentizar el discurso de la investigación. Ya no solo porque habría que desplazar el turismo sino porque habría que aclarar qué administración (la Policía o el Juzgado) se haría cargo de los costes que supondrían estas indagaciones técnicas externas.

Para los investigadores es importante disponer de todos los datos que pueda ofrecer el coche para atar bien el relato de los hechos y contar con suficientes argumentos técnicos que permitan dar consistencia a la investigación de cara a un futuro juicio. Mientras tanto, Iván Méndez permanece en prisión preventiva en la cárcel de Teixeiro, al tiempo que su pareja está en libertad con cargos. Débora Gómez ya ha iniciado sus comparecencia quincenales en sede judicial después de que así lo decidiese la jueza Ana López-Suevos. Si se ha librado por el momento de entrar en prisión es porque la pareja quiso aclarar tanto ante la Policía Nacional como en sede judicial que era Iván Méndez quien iba a los mandos del coche en el momento del atropello mortal a Jorge Santiago. Además, los padres del detenido también declararon en la Comisaría de Santiago que cuando su hijo llegó a casa la mañana de aquel martes 3 de octubre lo hizo al volante del Mercedes A200.

Como adelantó en exclusiva EL CORREO GALLEGO, Iván Méndez es hijo del propietario de una conocida empresa de camiones grúa de Santiago. En su primera llamada al cuartel de la Guardia Civil de O Milladoiro para contar lo que había ocurrido, después de que un grupo de vecinos descubriese el cuerpo sin vida de Jorge Santiago en un zarzal pegado a una acera, Iván Méndez habría relatado que hizo guardia con su novia de madrugada para descubrir a la persona que pinchaba las ruedas de una de las grúas de su padre, estacionada cada noche en la Poza Real de Arriba por uno de sus empleados, residente en la calle.

Este trabajador habría advertido a su jefe en varias ocasiones de los daños que había sufrido el vehículo y le sugirió dejarlo cada noche en la nave que la empresa tiene en Teo, pero el empresario se habría negado con la intención de dar con la persona que estaba detrás del boicot.

Fue su hijo, acompañado por su novia, quien habría decidido acudir al barrio de Conxo para hacer guardia. Los investigadores sospechan que la pareja habría avistado, al filo de las seis menos cuarto de la mañana, a Jorge Santiago con su perro en las inmediaciones de la grúa. Eso les hizo pensar que se trataba de la persona que estaba detrás de los pinchazos de las ruedas de la grúa. Vecinos de la zona encontrarían poco después el cuerpo sin vida del hombre de 59 años. El Cuerpo Nacional de Policía decomisó el coche de Iván Méndez en su casa familiar.

Como se puede apreciar en la foto de ayer de Antonio Hernández que acompaña esta información, el turismo sufrió daños considerables en el lateral izquierdo, quedando completamente destrozada la puerta del conductor y también el espejo retrovisor izquierdo. Los testigos auditivos del suceso señalaron en su declaración en sede policial que aquella madrugada oyeron un fuerte golpe, el cual les puso en alerta. Todo apunta a que el coche de Iván Méndez no solo arrolló a la víctima sino que también chocó con la grúa estacionada de su propiedad.