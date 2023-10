El juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago ha desestimado el recurso presentado por la empresa Setex Aparki contra el pago de casi 700.000 euros al Concello de Santiago por el canon no abonado, los intereses y otros conceptos generados tras la liquidación del contrato de la ORA y la grúa municipal.

El auto, contra el que cabe recurso ante el TSXG, rechaza las alegaciones de la empresa y determina que debe abonar al ayuntamiento compostelano 677.379,58 euros, la cantidad que le reclamaba, y que hace referencia al canon variable -menos el IVA- correspondiente al total de gastos derivados de la prestación objeto de la concesión y a la retribución variable de la concesionaria.

La empresa fue concesionaria de este servicio desde 2012 hasta el 2015, cuando el contrato quedó anulado, y en el 2018 se produjo la remunicipalización del mismo bajo el mandato de Compostela Aberta (CA).

La remunicipalización de la ORA y la grúa fue una de las promesas electorales de CA en las municipales de 2015 y comenzó a plantearse cuando una sentencia del TSXG de octubre de 2015 declaró "sin efecto" la adjudicación contractual del servicio a Setex Aparki, ya que entendía que ésta no habría actuado "de buena fe" en el concurso público.

Esta resolución del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago está ligada a una sentencia de octubre de 2022 que ya determinaba el abono de 630.679,93 euros por parte de Setex Aparki en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados por la declaración de nulidad del contrato. De esta cantidad, 594.951,77 euros serían para el canon fijo, y 35.728,16 euros por otros conceptos.

Con fecha del 4 de mayo de 2018, Raxoi aprobó la liquidación del contrato, resolviendo la devolución de 336.945 euros en ejecución de la sentencia estimatoria del PO 132/2015; el abono de 630.679,93 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados por la declaración de nulidad del contrato. De esta cantidad, 594.951,77 euros serían para el canon fijo, y 35.728,16 euros por otros conceptos.

Posteriormente, en octubre de 2022, la parte demandante impugnó esta liquidación. Argumentaba que Setex no es responsable de la declaración de nulidad en la adjudicación del contrato, ya que ofreció una parcela para el depósito; y si el Concello no comprobó que dicha parcela cumplía el pliego técnico, la responsabilidad era exclusivamente de Raxoi.

Con respeto a la “responsabilidad” en la declaración de nulidad del contrato, la resolución judicial considera responsables a la empresa, por ofrecer una parcela que no cumplía el pliego, y al Concello, por no verificarlo. Por lo tanto, la controversia debería resolverse en los términos de las prestaciones asumidas. Y dado que la empresa recaudó tasas y tuvo ingresos, debe satisfacer el canon al Concello. No obstante, en la sentencia se ordenó un nuevo cálculo del canon, fijado, finalmente, en 677.379,58 euros.