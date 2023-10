La piscina de Sar ya está operativa. A las siete de esta mañana la instalación deportiva volvía a abrir sus puertas tras los daños sufridos por la fuerte tromba de agua que descargó este miércoles en Santiago causando las peores inundaciones de los últimos años. La ciudad registró múltiples incidencias tras la caída en apenas media hora de 30 litros por metro cuadrado.

La piscina del Multiusos Fontes do Sar se encuentra muy próxima a la rotonda en la que quedaron ocho coches atrapados en la enorme balsa de agua que se formó en la tarde del miércoles. El Concello de Santiago calcula que para evitar la inundación de la zona, que se produce con cierta frecuencia, sería necesaria una inversión de un millón de euros. Las fuertes lluvias acabaron inundando la recepción y los vestuarios, pero la afectación más grave fue la de la sala de máquinas de la instalación deportiva. El gerente del complejo, Antón Antelo, explica que el principal problema fue que "entró tanta agua que se mojaron las bombas de recirculación y toda la maquinaria". Fue la primera vez que las lluvias afectaron a esta zona de la piscina municipal. En otros episodios de lluvias intensas se había inundando la zona de recepción pero nunca antes el agua había causado problemas a la maquinaria.

Durante la jornada del jueves los operarios estuvieron hasta las diez de la noche tratando de subsanar los desperfectos. "Hubo que secar todos los aparatos eléctricos, desmontarlos y secarlos en un horno", indica Antelo. "La electricidad no se lleva bien con el agua y había que comprobar que no quedaba humedad dentro de las máquinas", precisa. La inundación provocó que ni el sistema de calefacción, ni el agua caliente funcionasen por lo que hubo que cerrar la piscina temporalmente. Las lluvias no afectaron al resto del complejo deportivo que ha seguido funcionado.

Antelo indica que por el momento no hay una estimación económica de las pérdidas, pero explica que afortunadamente no ha sido muy grave.

"Fue trabajo de reparación, conseguimos que todas las máquinas volviesen a funcionar, llevó tiempo pero afortunadamente ninguna se estropeó", asegura el gerente del complejo deportivo Fontes do Sar. La alcaldesa Goretti Sanmartín y varios concejales visitaron este jueves las instalaciones para comprobar los daños.