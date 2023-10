O Pazo de Fonseca reuniu este venres a representantes do tecido hostaleiro e social da cidade, así como de diferentes institucións de Cataluña, Porto, Málaga e Sevilla para debater arredor da aplicación da taxa turística e outras iniciativas que permitan acadar un modelo turístico sustentable en lugares sometidos a unha presión turística elevada, como é o caso de Santiago.

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, foi a necargada de abrir a xornada defendendo a necesidade de definir un novo modelo turístico "que sexa compatible coa vida das persoas que vivimos e traballamos aquí".

Neste senso, a rexedora reiterou o compromiso do Goberno municipal de seguir a traballar por "planificar o turismo como unha actividade que achegue valor ao conxunto do concello e que sexa, polo tanto, compatible e enriquecedor da vida da veciñanza".

"Sabemos que mudar o modelo que existe non se logra dun día para outro, pero o noso obxectivo é traballar en parámetros de calidade para que o número de visitantes deixe de ser o máis importante e pase a selo os beneficios que todo este turismo xera para a nosa cidade e para Galiza", engadiu.

Sanmartín defendeu a aplicación da taxa turística como unha forma de "re-equilibrar o custe de ser un dos destinos máis cobizados deste país que rexistrou, segundo datos oficiais do pasado ano, máis de 1,5 millóns de pernoctas, máis de 3 millóns de viaxeiros e viaxeiras no aeroporto Rosalía de Castro e máis de 400.000 compostelas entregadas na Oficina do Peregrino, cifras que nos meses que levamos de 2023 xa sabemos que imos superar a final de ano".

A concelleira de Turismo, Míriam Louzao, defendeu tamén a necesidade de aplicar a taxa turística na cidade xa que se trata dunha "ferramenta moi valiosa que permitirá que o propio modelo turístico actual conte con maiores recursos para ese cambio que precisamos", permitindo a "redistribución dos recursos que produce o turismo entre o conxunto da veciñanza".

Tamén destacou, a partir do exposto durante a xornada, que "como está comprobado nos múltiples destinos que xa contan con esta ferramenta, a taxa turística non ten un impacto na demanda".