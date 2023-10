Si hay algo equiparable al terror de vivir bajo un bombardeo continuo es seguir la suerte de los tuyos en una guerra a 4.000 kilómetros de distancia. La noche antes de esta entrevista, la mujer de Sami Ashour ha perdido a dos miembros de su familia en la Franja. Murieron en un ataque israelí contra Ciudad de Gaza que añadió 30 víctimas a este nuevo conflicto entre Israel y Hamás. Pocas horas después lo cuenta sin poder contener las lágrimas. Mientras la cifra de muertos continúa aumentando -4.137 palestinos, entre ellos 1.590 niños, y 1.400 israelíes- e Israel insinúa que la invasión de la Franja es inminente, el matrimonio Ashour sigue recibiendo mensajes demoledores. “Este es mi amigo Bibo -explica Sami, gazatí afincado en Compostela, mientras muestra un chat de WhatsApp-, dice que ayer mataron a toda la familia de su mujer”.

Esporádicos, escuétos y a menudo sintetizados en un simple emoticono para anunciar que sigues con vida, esos mensajes son una metáfora perfecta del bloqueo absoluto que sufre la población civil de Gaza. Hace tres días que Sami no habla con el resto de su familia, que continúa atrapada en la Franja. "No tienen batería en el móvil (Israel ha cortado el suministro de agua, electricidad, combustible y alimentos) pero de vez en cuando nos llega un mensaje para decirnos que están bien”, explica. La angustia le quiebra la voz. Para sobrellevar el racionamiento de información directa, él y su esposa viven pegados a la televisión, con el móvil en la mano, “enterándonos de las noticias por medios locales, por Al Jazeera y por las redes sociales. Es una situación insoportable”.

La ironía del destino quiso que Sami y su familia visitaran Gaza en verano, un viaje que ahora aumenta el dolor de sus tres hijos ante el conflicto: "Estuvieron con sus primos en la Franja y disfrutaron tanto que solo piensan en que llegue el próximo verano para volver a estar con ellos". Al pequeño, de cinco años, intentan 'protegerlo' de las noticias pero "a escondidas, ve cosas en la tele que no debería ver. Hace unos días me dijo: 'Papá, soñé que estaba muerto'". No obstante, son concientes de que sus hijos son afortunados: al trasladarse a Compostela hace 16 años, Sami les ahorró "siete guerras. En estos momentos hay más de un millón de niños que viven el conflicto en primera persona. Es una vida y un futuro muy, muy oscuro".

Sin atisbo de duda, los Ashour exponen cuál es la solución al conflicto: voluntad política por parte de las fuerzas y poderes internacionales. “Lo que nos decepciona muchísimo es que se dé un cheque en blanco a Israel. Es muy decepcionante... y muy peligroso al mismo tiempo”. Sami está convencido de que Europa debe jugar un papel clave. "Lo que se está ejecutando en Palestina es... un genocidio. Europa no lo puede permitir. La sociedad civil tiene que presionar a sus líderes para que actúen. No podemos abandonar la Franja de Gaza a su suerte. Si en los primeros cinco días han bombardeado Gaza con más de 4.000 toneladas de explosivos, imagina la situación actual. Los cadáveres están bajo los escombros”, opina.

Ghaleb Jaber, compostelano de ascendencia palestina y presidente de la Fundación Araguaney, tiene una visión aún más pesimista sobre el futuro de una Gaza castigada por "una barbarie sin parangón" y un conflicto en el que "la grave vulneración del derecho a la información" y la polarización de la opinión pública juegan un papel esencial. "Habrá una gran masacre, más bombardeos, la comunidad internacional no hará nada y dentro de unas semanas en las redes se hablará de quién representará a España en Eurovisión. En unos años volverá a pasar lo mismo y todos se posicionarán de nuevo", afirma.

¿Cuál es la mejor forma entonces de ayudar, desde Compostela, a detener esta guerra? "La gente debe comprar en el comercio local, debe apoyar su cultura. Se trata de combatir la colonización cultural para no financiar a la parte que financia este conflicto. La gente tiene que leer mucho, tiene que escuchar mucho. Entender este conflicto requiere un esfuerzo. No culpo a la gente por no saber, si no por no querer saber", opina Ghaleb.

