El primer Centro de Crise de Galicia para la atención 24 horas a las víctimas de agresiones sexuales, impulsado por Igualdade, entrará en funcionamiento en el primer semestre de 2024, supondrá una inversión de más de un millón de euros y estará situado en Compostela. Esta fue una de las iniciativas que destacó este viernes el presidente del PP de Santiago, Borja Verea, para subrayar “o importante incremento nos Orzamentos da Xunta para o vindeiro ano en materia de Política Social para a cidade, que poderá contar con oito millóns de euros máis que no 2023”. “Esta cantidade vén confirmar que estas contas inclúen o gasto social máis elevado de todos os orzamentos galegos, que afirman as rebaixas fiscais existentes e incorpora algunhas novas, como as que afectan á compra de vivenda ou vehículos usados”, afirmó Verea, que estuvo acompañado por la viceportavoz del PP de Santiago, María Baleato, y la parlamentaria autonómica Carmen Pomar.

El líder del PP local también puso el foco “no bono universal de 5.000 euros para as persoas con dependencia; o bono deportivo de 120 euros para a compra de material deportivo para os rapaces; a gratuídade das escolas infantís de 0 a 3 anos; o calendario de vacinación máis completo; e a instalación dun novo parque canino”, indicó. “Con isto vemos a diferencia entre un Goberno como o da Xunta, que propón, que cumpre obxectivos, que xera estabilidade, que pensa nas persoas e que mira cara o futuro, todo o contrario do que temos en Santiago, un goberno bipartito, do BNG e CA, que supón e xera inestabilidade e que xa anuncia unha moción de confianza para falar dunhas contas que non se puxeron a negociar e que xeran incumprimento, porque non teremos orzamentos a 1 de xaneiro”, añadió.

Borja Verea apuntó, además, que os “orzamentos da Xunta de Galicia inciden no emprego, na familia, nos maiores e na infancia e deixan fóra debates ideolóxicos como os que vivimos nestes meses no Concello de Santiago”.

Por su parte, Carmen Pomar subrayó la aportación para “os Bonos de Dependencia, que contarán cun incremento de dous millóns de euros, pasando de tres a cinco millóns, e o investimento en prazas de dependencia e discapacidade, que pasan a ser cinco millóns e medio, o que supón unha subida dun millón de euros”, afirmó.

Asimismo, valoró la asignación de “un millón de euros na adaptación do Centro Galego de Desenvolvemento Integral (CEGADI) como centro de coidados intermedios”; y también destacó “o incremento para a mellora do funcionamento de Centros Públicos, que chega aos 20 millóns, cun incremento total de tres millóns”.

En el ámbito sanitario, la Xunta reserva un presupuesto de 15 millones de euros para la ampliación del Hospital Clínico de Santiago y una inversión de otros 15 millones para la construcción del Centro Galego de Protonterapia, que “dará servizo a toda Galicia desta nova técnica contra o cancro”. “Ademais, o Goberno galego achegará 3,5 millóns para o inicio da obra de reforma do Centro de Saúde de Conxo, que se licitará por máis de cinco millóns antes de rematar 2023 e tamén incluirá case millón e medio de euros para incorporar unha nova resonancia magnética nesta mesma instalación”, destacaron desde el PP de Compostela.

Ampliación del instituto Eduardo Pondal

En materia de vivienda, la Xunta, aportará 7,7 millones: “7,6 para a construción de vivenda de promoción pública e o resto para arranxos neste tipo de inmobles. Ademais de 1,1 para a ampliación do Polígono da Sionlla”, apuntó Baleato, quien también valoró de forma positiva “a ampliación do IES Eduardo Pondal, que supera os dous millóns de euros, e os investimentos nas obras de mellora no CEIP de Vite e no CEIP López Ferreiro”.

El PP de Santiago también indicó que “haberá achegas económicas desde a Dirección Xeral de Xustiza para a nova sede do Imelga, con algo máis de 2,7 M€; ademais dunha partida de máis de 19 millóns para a construción da Cidade de San Caetano e de 1,6 para avanzar na execución da nova Edar da Silvouta”.