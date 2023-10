“Non temos que ver o turismo como un problema, senón como unha oportunidade”. Con estas palabras inauguró ayer la alcaldesa de Santiago el foro O impacto do turismo nas cidades, en el que participaron expertos técnicos, representantes del sector y responsables de otras ciudades en materia turística. Goretti Sanmartín remarcó la necesidad de “deseñar un modelo turístico compatible coa veciñanza” y que sustituya el tipo de promoción “basado en sumar cifras, o que non está á altura” de la capital gallega.

“Sabemos que mudar o modelo que existe non se logra dun día para outro pero o noso obxectivo é traballar en parámetros de calidade para que o número de visitantes deixe de ser o máis importante e pasen a selo os beneficios que todo este turismo xera para a nosa cidade”, subrayó la regidora, antes de dar paso a los primeros ponentes del foro, que se celebró en el pazo de Fonseca.

La tasa turística: concepto y realidades

El catedrático de Derecho Tributario y Financiero de la USC César García Novoa y la directora general de Tributos de la Generalitat de Catalunya, Natália Caba i Serra, protagonizaron el primer debate, que se centró en el concepto y las realidades de la tasa turística. García Novoa defendió la imposición de una tasa turística como “un impuesto extrafiscal con fines de promoción de la sostenibilidad turística”. Argumentó que en ciudades como Santiago, donde la presión turística se sitúa 1,14 visitantes por habitante, se generan una serie de costes en materia de servicios públicos que no tienen porqué asumir los habitantes del municipio.

En el mismo aspecto se paró la representante de la comunidad catalana, que desgranó el modelo que aplican en la Generalitat: “El objetivo es que este impuesto revierta en el turismo; que los turistas asuman los costes que generan”, indicó, antes de apuntar que en su caso el impuesto no grava por pernoctación sino por estancia, para poder aplicarlo a los cruceros que hacen escala unas horas en Barcelona, sin hacer noche.

El impuesto va a parar a un fondo para el fomento del turismo, que se reparte al 50 % entre la Generalitat y los ayuntamientos, aunque Barcelona tiene un recargo debido a la gran presión turística que soporta. “Desde que se implantó el impuesto no han dejado de incrementarse las estancias ni siquiera cuando se realizaron aumentos de tarifa”, aseguró, a la vez que explicó que son los establecimientos hoteleros los que se encargan del cobro de la tasa y de su abono a la administración.

Asociaciones de vecinos y sector turismo

Tras la exposición de ambos técnicos, el foro acogió a los representantes del sector turístico y vecinales de la capital gallega. Roberto Almuíña y Mon Vilar, de las asociaciones de vecinos Fonseca y Xuntanza, hicieron hincapié en la “perda de identidade” del casco histórico compostelano debido al modelo turístico actual “baseado nas masas”; al tiempo que denunciaron la “falta de servizos” que impide el asentamiento de población en la zona monumental. Mientras, las asociaciones de hosteleros y alojamientos quisieron subrayar la importancia del sector turístico en la economía de la capital gallega, aunque reconocieron que es necesario buscar fórmulas que faciliten la convivencia entre visitantes y habitantes. “Hay que cuidar el turismo, regularlo y ofrecer buenos servicios”, manifestó la presidenta de la Asociación Hostelería Compostela, Sara Santos. A los hosteleros les rebatió Almuíña, cuando dijo que “o impacto económico do turismo non está cuantificado, polo que non se sabe cal é a repercusión económica real. Afirmar que Santiago vive do turismo é unha falacia”.

Recelos de los hosteleros ante la tasa turística

No obstante, las discrepancias fueron a más cuando tocó hablar de tasa turística, un impuesto que genera división en el seno de las asociaciones del sector turístico. Mientras que Sara Santos y José Antonio Liñares, vicepresidente de la Unión Hotelera Compostela, se mostraron prudentes a la hora de apoyar el impuesto para turistas; Lois Lopes, de hostalaría.gal, y Lucía Vázquez Muñiz, presidenta de la asociación de Bares, Pubs e Discotecas, se manifestaron a favor de su puesta en marcha. “¿Cómo vamos a cobrar una tasa turística si no ofrecemos servicios a los visitantes, si no hay taxis, si el transporte público es precario? La tasa se podría cobrar si la ciudad ofreciese unos servicios públicos óptimos”, defendió Sara Santos, unos argumentos en contra de los que se manifestó Lois Lopes: “Non é certo que os visitantes se vaian cunha mala impresión da cidade, marchan contentos e o contan para que veñan máis”. José Antonio Liñares aseguró que en el seno de su asociación existen “recelos” a la imposición de la tasa y advirtió de que muchos negocios del sector “non aguantarán si se lles obriga a xestionar un trámite máis”.

Con respecto a la masificación turística a la que apuntaron los vecinos, señaló que se produce en momentos puntuales y espacios concretos, como las rúas do Franco y A Raíña, donde los establecimientos “tiveron que adaptarse nos últimos tempos para poder facer fronte a alugueres e salarios”, un argumento en el que también coincidió Lois Lopes: “O turismo crea postos de traballo e riqueza nesta cidade”, zanjó.

Oporto reconoce que su zona monumental estaría desolada de no ser por el turismo

“Tenemos que regular, pero nunca prohibir”. Son palabras de Catarina Santos, vereadora de Turismo e Internacionalización da Cámara Municipal do Porto, ciudad en la que la actividad turística representa ya el 30 % de su PIB. “Tenemos zonas de la ciudad con una cierta tensión y estamos tratando de dispersar los flujos turísticos, creando zonas de interés en los barrios, con contenidos que puedan interesar a los visitantes de Oporto”, señaló en su intervención en una mesa redonda en la que también participaron representantes de las ciudades de Barcelona, Sevilla y Málaga. Santos indicó que el casco histórico de la ciudad lusa, al igual que Compostela, también ha registrado una pérdida notable de población, aunque esto “no ha sido provocado por el turismo, sino que antes de que se produjese la eclosión del turismo esta zona ya estaba vacía porque se vivía muy mal”.

Hoy en día, apuntó, “el turismo es indispensable para el desarrollo económico de Oporto”, aunque reconoció que se han puesto en marcha medidas para tratar de frenar la saturación en determinados puntos, como moratorias para la apertura de establecimientos turísticos, y una estrategia de dispersión de flujos.

Las mismas medidas ha adoptado Barcelona, con una media de 171.000 turistas diarios. Xavier Suñol, director de Turismo de la ciudad condal, señaló tras ofrecer numerosos datos, que pese a la gran cantidad de visitantes que recibe la urbe no llega a existir una “demonización” por parte de la población local. Si bien es cierto que el 49% de los turistas consideran que hay demasiada gente para visitar la ciudad con tranquilidad. Barcelona está trabajando para conseguir un turismo de calidad y larga estancia.

El senador y exalcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, consideró que para abordar una estrategia de turismo sostenible es necesario hacerlo con todos los actores de la ciudad, más allá de hostelería y vecinos, citando por ejemplo a la Iglesia, comercio, taxis y todos los sectores que tienen influencia en la ciudad. Y Jonathan Gómez, director de Turismo de Málaga, por su parte, quiso destacar el crecimiento turístico de la ciudad en los últimos años, al tiempo que puso en valor las tecnologías con las que cuentan para regular los flujos y también el sistema para hacer llegar a todos los visitantes un código de buenas prácticas.