El conflicto en Oriente Medio resuena en las calles de medio mundo, también en las de Santiago donde ha dejado su huella en las paredes con pintadas en apoyo al pueblo palestino.

Las consecuencias sobre toda la población gazatí de la ofensiva de Israel en respuesta al sangriento ataque de Hamás del 7 de octubre, que ha matado ya en la Franja a más de 7.000 personas (2.704 menores) y ha dejado a 2,3 millones sin agua, combustible ni electricidad, han avivado el sentimiento pro-Palestina en Santiago. Las pintadas realizadas recientemente en muros y tapias de varias zonas de la ciudad dejan constancia de ello.

Este miércoles todavía eran visibles muchos de los mensajes impresos a spray en las paredes encaladas -ninguna sobre la piedra- de algunas calles del casco histórico: “Free Palestine”, “Palestina vencerá”, “UE cómplice”, “Israel xenocida”...

Quedan a la vista las que aún no han sido objeto de intervención por parte de la brigada municipal de limpieza de graffitis. En Santiago una pintada no suele durar más de una semana, y algunas de estas formas de expresión efímeras ya han sido eliminadas, como prueban los brochazos que ahora decoran algunas fachadas de la zona vieja.

Numerosas manifestaciones

En las últimas dos semanas se han sucedido más de cuarenta manifestaciones y concentraciones de solidaridad con Palestina en distintas ciudades gallegas, incluida Santiago. Como la del pasado 10 de octubre, que en Compostela destacó por su numerosa participación al reunir alrededor de 4.000 personas. O la de este domingo en la que participaron la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, la de Podemos, Isa Serra, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el exalcalde Martiño Noriega, entre otros.

Este sábado, nueva convocatoria

Este próximo sábado Santiago acoge una "movilización gallega unitaria" bajo el lema: "Paremos o Xenocidio. Galiza con Palestina". La convocatoria, lanzada por las entidades Asociación Galaico-Árabe Jenín, BDS Galicia, Galicia por Palestina y Mar de Lumes cuenta con el apoyo de otras entidades como organizaciones estudiantiles, culturales, vecinales, sindicales y políticas.

🔴 ATENCIÓN!



Convocada manifestación nacional en solidariedade co pobo da #Palestina🇵🇸 fronte ao xenocidio perpetrado por Israel e apoiado por Occidente.



📢 Sábado 28, ás 18h, desde a Alameda de Compostela.



Non pode faltar ninguén! #GalizaPalestina pic.twitter.com/qlUUfA8j48 — Mar de Lumes (@mardelumes) October 24, 2023

La movilización exige "o inmediato alto o fogo e a abertura de corredores humanitarios para que a axuda poida entrar en Gaza de maneira normal". Asimismo, demanda "a fin da impunidade do Estado sionista de Israel" y "a suspensión das relacións preferentes con Israel" a través de una "política activa de boicote, desinvestimentos e sancións internacionais que obrigue Israel a pór fin á ocupación, a respectar a legalidade internacional e as resolucións das Nacións Unidas e que se respeite o dereito ao retorno de todas as persoas refuxiadas da Palestina".

Algunos residentes en Santiago han querido mostrar su apoyo a la “causa Palestina” colgando la bandera que representa al pueblo palestino en sus balcones, colocando pancartas en lugares públicos como el puente de la SC-20 en la salida sur de Santiago con el lema "Liberdade para Palestina" o mostrando carteles a favor de la causa en lugares como el Avante o la casa okupada Escarnio e Maldizer en Algalia de Arriba, con la inscripción "Palestina resiste".