As mellores obras do artista lucense Tino Grandío pódense contemplar dende onte, e ata o próximo 27 de abril, no Centro Obra Social Abanca de Santiago, nunha exposición que leva por nome Tino Grandío. Correspondencias.

O proxecto expositivo organízase en base ás grandes liñas temáticas e revisión de xéneros artísticos que percorren a obra de Grandío ao longo de toda a súa traxectoria. Por exemplo, os retratos e os achegamentos aos espazos de reunión da vida social e cultural dialogan coa obra de artistas como Alain Urrutia ou Víctor Mejuto, que transitan camiños creativos afíns. Outro bloque temático ten como protagonista á muller, que conta cunha presenza importante na obra de Grandío. O seu exercicio de desprendemento e condensación conecta ben coa visión conceptual de artistas como Julião Sarmento, que presenta na exposición a súa instalación Kiss my eyes (with chairs). E fronte á visión masculina e clásica sobre o corpo feminino de Grandío, móstrase a visión contemporánea e feminista de artistas como Eulàlia Valldosera. O bodegón é tamén un dos temas nos que Grandío exercita unha figuración máis profusa. Neste caso, entran en correspondencia cos realizados por Los Bravú, a parella de artistas formada por Dea Gómez e Diego Oimil, e coas obras nas que Tamara Feijoo achégase ao tema dos Hortus conclusus, os xardíns privados da pintura relixiosa gótica e máis tarde flamenca. Por último, a visión sobre o territorio rural galego. Os labores do campo, as ferramentas usadas polos labradores ou as escenas de feira son habituais na obra do lucense. As conexións establécense neste caso coas creacións de Christian García Bello e Julia Huete. A exposición, visible en horario de 11.00 h. a 14.00 h. e de 17.00 h. a 20.00 horas de luns a venres e os sábados e festivos, de 11.30 a 13.00 horas e de 17.00 a 20.00 h., conta co comisariado da Cooperativa Performa (David Barro, Mónica Maneiro e Iñaki Martínez Antelo) e é o primeiro proxecto dun ciclo de exposicións que nace coa intención de proxectar e revisar desde o presente a obra de artistas que forman parte das coleccións de arte de Afundación. Esta revisión realízase a partir dunha mirada contemporánea, en complicidade con artistas de distintas xeracións e disciplinas.