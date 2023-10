Traballadoras e traballadores dos servizos de limpeza dos hospitais Provincial, Clínico e Gil Casares manifestaronse este xoves diante do edificio administrativo da Xunta en San Caetano, baixo unha intensa chuvia, para reclamar o cumprimento do convenio e máis dos acordos.

O persoal vén mobilizándose desde antes do verán sen que ninguén escoitara as súas demandas. Ata setembro decidiron intensificar as protestas pero non tiveron noticias nin da concesionaria, a UTE, Ilunion, nin do Sergas ata esta semana. “Casualmente despois de máis dun mes sen comunicarse unha data de reunión para a licitación da contratación da limpeza no Clínico-Gil Casares, hai dous días trasládasenos que se vai celebrar hoxe, coincidindo xusto coa hora da convocatoria desta manifestación. Debe de ser para que non puideramos estar presentes”, explica o representante da CIG, Anxo Noceda.

Unha comunicación que demostra, para Noceda, que “a mobilización non só funciona, senón que provoca que reaccionen”.