Juan del Val (Madrid, 1970) recibe a EL CORREO GALLEGO en el hotel Virxe da Cerca, en una mesa de la cafetería, junto a la cristalera, vestido con vaqueros Levis, jersey azul de cuello redondo y el móvil cerca. Su agente editorial en esta visita propone adelantar la charla. Al llegar, Juan dice que tiene “hambre” pero atiende con oficio y sin prisa, hasta el punto de preguntar de quién es un bolígrafo huérfano en la mesa, quizá olvidado tras la conversación anterior, cerrada con una foto y esta exclamación: “¡Mi madre no se lo va a creer!”.

Juan del Val escribe y trabaja en televisión. Es tertuliano fijo de El hormiguero, espacio nocturno de Antena 3 con buena audiencia. Su nueva novela, BocaBesada, editada por Espasa, tiene contexto televisivo y completa el póker de libros que ha escrito hasta ahora después de dos obras previas a medias con su mujer, la periodista Nuria Roca. Aparte de atender a este diario, este viernes acudió al salón del Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Santiago a presentar BocaBesada.

Hay quienes varían su proceso de escritura a medida que van publicando libros, ¿en su caso?

Hay una cosa que me está empezando a gustar mucho y es que... los lectores que tengo creen que me reconocen absolutamente. Creo que mis novelas ya empiezan a tener un sello en el sentido de que aunque no las firmara sabrían que eran mías y esto me parece interesante. Las dos primeras novelas que hice, Parece mentira (2017) y Candela (2019), están escritas en primera persona y tanto la anterior Delparaíso (2021) como esta nueva, BocaBesada, son en tercera persona, con un narrador omnisciente y una trama coral. En estas dos últimas novelas hay un escenario sobre el que pivota todo. En el caso de la nueva novela, el escenario es una productora de series de televisión.

Escribir una historia con un marco audiovisual siendo un autor que trabaja mucho en televisión, ¿motiva más o desata cierta cautela?

Yo soy un autor de personajes. Las tramas las considero una excusa para escribir de personajes, por tanto, cuanto más próximo me sea el escenario menos tiempo pierdo para contar lo que yo realmente quiero contar, que son los personajes. Aparte de eso, del mundo de las series y del audiovisual, en general, me pareció interesante contar cierta parte de miseria que tiene ese mundo que parece tan atractivo desde fuera. Y al margen de hablar de los personajes, que es lo que me interesa, la gente que lea Bocabesada también va a descubrir algunas cosas del mundo de la producción de series que se desconocen absolutamente si no estás dentro.

O sea, ¿el relato tiene también un punto didáctico?

Más que didáctico, crítico.

Crítico, ¿con qué o quiénes?

Crítico con la mediocridad de los directivos que toman decisiones. Sin ser en absoluto una venganza pero sí algo bastante descriptivo.

Decisiones, ¿de qué tipo?

Comprar series o no comprarlas, hacer una serie u otra, la hipoteca a los algoritmos y demás... Esta serie de cosas que están llenas de cobardía. A los directivos les falta valentía a la hora de aprobar cosas distintas y están fastidiando el arte, porque estamos corriendo el riesgo de hacer siempre la misma serie. En base a los algoritmos nunca se hubieran rodado películas como El padrino o Annie Hall.

¿Escribe con esquema previo?

Nunca trabajo con guía ni con esquema. Tengo una idea que quiero contar, tengo un escenario donde se van a desarrollar los personajes y, a partir de ahí, todo va fluyendo. Los giros que doy mientras escribo sorprenden al lector porque me sorprenden a mí a la hora de escribirlos.

¿Qué autoras y autores le gustan?

Soy un escritor que ha vivido mucho más de lo que ha leído. Tengo un referente claro a la hora de contar historias: WoodyAllen. Y parte de ese es referente audiovisual, tengo debilidad por Antonio Soler, y creo que su libro Sur es una obra maestra absoluta. Y estoy bastante fascinado con la anterior premio Nobel, Annie Ernaux.