Acercar a arte urbana á cidadanía rexenerando espazos urbanos deteriorados, abandonados ou en desuso para incrementar o seu interese a nivel patrimonial é o obxectivo do Festival de Muralismo e Intervencións Urbanas “Compostela Contemporánea”, que se está a desenvolver na cidade. Na sexta edición do festival, impulsado pola concellería de Xuventude en colaboración co estudo especializado en arte urbana Mutante Creativo, están previstas dúas grandes intervencións nas Cancelas: no número dous da rúa Xoán Pablo II coa rúa Vintecinco de xullo, a cargo do artista de Ordes Møu; e no muro de contención do depósito de auga do barrio, coa artista ourensá Doa. A terceira actuación, que correrá a cargo de Lidia Cao, tamén de Ordes, será na fachada do IES de Sar. Estes traballos executaránse en canto o permitan as condicións meteorolóxicas. O programa complétase coa master class ao redor da técnica do stencil, impartida polo coñecido artista Erre ao alumnado do bacharelato artístico do IES de Sar, que onte visitou a concelleira María Rozas.