El grupo compostelano Satélite Salitre, proyecto con Pilo Sierra al frente, ha ganado los 4.000 euros del premio Narf 2023 que promueve la Deputación de A Coruña y cuya final se celebró este sábado por la noche en un Salón Teatro lleno en sus cerca de 300 localidades. En una cita de entrada libre para un certamen anual cuyo nombre recuerda, desde 2017, al añorado músico picheleiro Fran Pérez, Narf (nacido en Silleda en 1968 y fallecido en Compostela en 2026), el segundo lugar del concurso ha sido para Lucía Aldao (2.000 €) y el tercero para MÅI (1.500 €), parte de las 56 candidaturas recibidas. Toman así el respectivo relevo de Mallou, Noar y Magdalena Gamallo, propuestas triunfadoras en la edición del pasado año.

La noche se abrió con una actuación de Alfonso Espiño, que estrenó un tema dedicado a Narf titulado “Beatle Brother”, un resumen de su amistad de la pasión compartida por la música pop del mítico grupo de Liverpool, tema que cantó arropado por los teclados de Ale González. Durante una gala presentada por el periodista Luis Pardo, también intervinieron Fillas de Cassandra, emergente dúo folk que actúa además el miércoles 15 de noviembre en la Igrexa da Universidade, a las 21 h., como parte de las actividades de otoño que promueve la Universidade de Santiago (USC).

Satélite Salitre es un proyecto de Pilo Sierra, en colaboración con el cuarteto de cuerdas Suelen Estar Quartet, el conocido batería LAR Legido (Sumrra) y Pablo Sanmamed. En sus redes sociales, Sierra, ha dado así las gracias por este reconocimiento con el premio Narf 2023: “Moitísimas grazas ao público que nos celebrou, a produción que nos premiou e agarimou, e sobre de todo ás miñas compañeiras: Elena, María José, Macarena, Saúl, Luis, os arranxos de Pablo, e a Mateo que nos cuidou dende a mesa de son. Sentín que voaba e navegaba nese escenario, aquelo para o que estas músicas foron creadas, para viaxar, e aínda me emociono pensando en Fran e en toda a música que me inspira e a forza que me da, que non deixa de medrar”.

El 23 de octubre de 2016 sonó en Santiago el último riff de Francisco Javier Pérez Vázquez (Fran Pérez, Narf) durante un concierto en en el Teatro Principal, buen escenario para lo que fue una despedida imprevista de un músico de Compostela que fue uno de los fundadores de la sala Nasa (hoy Malatesta), integrante de la compañía de teatro Chévere y parte de grupos pop rock como Os Quinindiolas, Nicho Varullo o A Psicofónica de Conxo, aparte de compartir aventura musical con Jabier Muguruza, Miquel Gil, Timbila Muzimba, Manecas Costa o Uxía Senlle.

El jurado del premio Narf 2023 ha estado integrado por su presidenta, Natividad González, diputada de Cultura de la Deputación de A Coruña; los músicos Ramon Pinheiro (director de aCentral Folque), Suso Alonso (pianista de Noite Maina, y que coincidió con Fran Pérez en proyectos como el grupo A Psicofónica de Conxo) Mónica de Nut, cantante de ópera, jazz, y pop experimental; Ánxeles Porto, directora del festival Feito A Man; y el periodista musical Marcos Gendre. De secretaria ha ejercido Manuela Muñiz Souto, jefa de la sección de Cultura y Deporte de la diputación provincial.