A cidade de Santiago de Compostela, como capital de Galicia, atesoura unha longa historia que se entrelaza coa modernidade. Neste contexto, a EDUSI (Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado) está a protagonizar unha revitalización urbana excepcional, con distintos proxectos executados nos últimos anos.

A estratexia, impulsada dende o Concello de Santiago e financiada en parte polos Fondos Estruturais da Unión Europea (FEDER) no marco do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020, está a supoñer unha transformación profunda en cuestións económicas, ambientais, demográficas, climáticas e sociais. Coa participación activa da cidadanía, a EDUSI articúlase en tres eixos, baixo o nome de Santiago Revive, para facer desta unha cidade máis accesible, inclusiva e patrimonial.

Desde a súa aprobación no ano 2016, a estratexia desenvolveuse baixo un enfoque a longo prazo e implicou a posta en marcha de múltiples iniciativas na cidade. Non se trata de proxectos illados, senón dun conxunto de accións complementarias entre si. A participación da veciñanza foi fundamental no proceso de preparación da EDUSI, o que garante que as súas accións respondan ás necesidades reais da poboación compostelá.

Revive Santiago pivota sobre tres eixos: accesibilidade, inclusión e patrimonio. No marco da accesibilidade, a estratexia busca mellorar a mobilidade no sentido máis amplo, pero tamén facilitar o achegamento da veciñanza aos servizos electrónicos municipais. Varias rúas foron adaptadas, priorizando o tránsito peonil e garantindo a accesibilidade para as persoas con mobilidade reducida. Actualizouse o plan de mobilidade urbana sostible, que dá un papel central ao peón, ao transporte público e á bicicleta, e como resultado reurbanizouse a rúa Clara Campoamor, principal vía de acceso á estación intermodal, e habilitáronse novos itinerarios sostibles coa implantación do carril-bici noutras rúas próximas.

Polo que respecta a Santiago Inclusivo, coa estratexia conseguiuse revitalizar barrios esquecidos, apoiar colectivos desfavorecidos e promover a igualdade de xénero. Para logralo, puxéronse en marcha proxectos centrados na igualdade e de apoio ao emprendemento, ao comercio e ao emprego local. A humanización de espazos pertencentes a barrios afastados do centro da cidade, como a rúa de Batalla de Clavijo ou a praza de León, converteuse nunha realidade, mellorando a calidade de vida dos residentes.

A terceira liña, a patrimonial, recorda que a importancia de Santiago non se reduce á súa zona histórica. Os fondos europeos destináronse a redescubrir áreas patrimoniais menos coñecidas como o Castelo da Rocha, no que se levou a cabo o acondicionamento interior e exterior, ou a rehabilitación da Casa das Máquinas. Pero tampouco nos esquecemos do patrimonio natural con accións que fomentan a exploración de rutas preto dos ríos Sar e Sarela ou no propio monte Pedroso.

Alianza Transformadora da man da Unión Europea

O cofinanciamento por parte da Unión Europea, a través dos fondos FEDER, foi fundamental para o éxito de Santiago Revive, cunha achega de 10 millóns de euros complementados con 2,5 millóns por parte do Concello de Santiago. Esta colaboración permitiu que Santiago se convertese nun exemplo de desenvolvemento urbano sostible e integrado.

Os Fondos FEDER apoiaron proxectos que promoven o acceso aos servizos electrónicos municipais, a mobilidade sostible, a redución de emisións de carbono, a rexeneración de espazos públicos, a protección, conservación e posta en valor do patrimonio cultural e natural e a dinamización económica e social de barrios desfavorecidos e colectivos en risco de exclusión. Todo isto en liña coas políticas comunitarias nos diferentes eidos.

En definitiva, o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional da UE contribúe a mellorar a calidade de vida da veciñanza compostelá como unha maneira tamén de facer Europa.