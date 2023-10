Las intensas precipitaciones de los últimas semanas han provocado diversas incidencias en la ciudad, especialmente en Fontiñas. La rotonda que conduce hacia Sar se ha anegado de forma continuada –la última vez fue este sábado– situación que ha implicado incluso que varios coches quedasen atrapados al subir el nivel del agua. La alcantarilla no es capaz de evacuar toda la lluvia que se acumula en la rotonda, debido principalmente a la gran cantidad de hojas y tierra que se deposita en la misma. Hay que tener en cuenta que la rotonda recibe el flujo de agua de tres calles diferentes: Costa do Vieiro, rúa do Vieiro y la propia rúa Fontes do Sar, todas convergiendo en un mismo punto.

Esta situación mantiene con gran preocupación a los vecinos de Sar. “Estamos todos os días pendentes de se se inunda e se imos poder desprazarnos”, comenta una vecina en conversación con este medio. Rosana Aldrey apunta, además, a que hay una canalización que llega desde la Avenida de Lugo hasta la rotonda por un conducto de aguas residuales desde que se iniciaron las obras en el nudo entre la avenida de Lugo y Os Concheiros, lo que provoca que “a rúa estea chea de papel hixiénico, ratas e compresas”. Algo que confirma Luis Meijide, el presidente de la asociación de vecinos As Fontes del barrio de Fontiñas, quien asegura en conversación con este medio que varios vecinos le informaron recientemente de esa suciedad. “Algo dejaron mal enganchado durante las obras y ahora sufrimos las consecuencias”, señala, a lo que añade: “No nos dieron ninguna explicación”. Meijide ve que el “50% del problema está en la limpieza del alcantarillado”, teniendo en cuenta que “las cajas de registro son muy pequeñas”. Considera que la solución partiría de que las empresas de agua correspondientes procedieran a la limpieza del alcantarillado unos meses antes del invierno utilizando bombas a presión, “una acción que se lleva a cabo en otros municipios”, según conoce Meijide. Además, apuesta por aumentar el tamaño de las alcantarillas para que la capacidad de tragar el agua sea mayor. Celine azota Santiago: vuelos cancelados, caída de árboles y rotondas inundadas Ante las diversas críticas de que las alcantarillas de la ciudad están llenas de hojas y porquería sin limpiar, la edil y portavoz municipal Miriam Louzao, señaló hace unos días que “o 1 de outubro Viaqua e Urbaser estaban a desenvolver o encargo de realizar o traballo, de xeito coordinado, para a retirada de follas de árbores e de limpeza de sumidoiros, polo que estes estaban limpos e esa non foi a causa dos asolagamentos”. Sobre esta cuestión, Louzao indicó que el Concello tiene conocimiento de “problemas de carácter estrutural nas canalizacións de augas pluviais que veñen de décadas atrás sen resolver e que provocan problemas de asolagamento en localizacións concretas cando se producen episodios de fortes chuvias”. Louzao dio a conocer un informe reciente de Viaqua donde se informaba de “22 puntos conflitivos”, y también indicó que se ha detectado un “problema derivado da utilización de materiais non permeables na construción de obras públicas, como acontece na avenida de Lugo coa obra realizada recentemente pola Xunta”. Apuntó a esta circunstancia como una de las principales causas de que la rotonda de Fontes de Sar sufra inundaciones severas cada vez que se registran lluvias abundantes. Sobre esta problemática, el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, comunicó recientemente a este medio que en el transcurso de las obras en Concheiros, “el Concello nos pidió que incluyésemos la renovación de la red de pluviales en ese tramo aumentado la capacidad y haciendo un bypass que permitiera que cuando hubiese mucha cantidad de agua se desviase por la calle Berlín para que el exceso derivase a la red de Fontiñas”. Este es el motivo por el que, según Menéndez, la rotonda de Fontes do Sar puede estar sufriendo colapsos de forma sistemática. En todo caso, asegura que la intervención llevada a cabo por la Xunta en el nudo de Concheiros ha permitido mejorar la situación con respecto a antes. Un problema histórico y que apunta a que se solucionará en el caso de ampliar el colector de pluviales de Sar, para lo que se necesitaría una inversión cercana al millón de euros.