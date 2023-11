A compañía compostelá Circonove, que vén de ser galardoada nos Premios da Cultura Galega, presenta mañá o seu primeiro cabaré en formato familiar da tempada 2023-24. Para hoxe, día de Defuntos, a temática versará sobre o Samaín, na que haberá “sorpresas e moito circo”. A cita é as 17.00 horas na nave que a compañía ten na rúa das Cancelas, 125. As entradas pódense reservar no mail circonoveoficina@gmail.com. Os que se animen a ir disfrazados obterán un desconto. Os cabarés de Circonove celébranse aproximadamente unha vez ao mes coincidindo con festividades coma o nadal, entroido, semana santa, etc. Son para todos os públicos e neles pódense ver números curtos de variadas disciplinas como acrobacias, xogos malabares, clown, acrobacia aérea ou danza.

Recta final da exposición sobre arte urbana feita por mulleres

Auditorio de Galicia. A exposición ‘1984. Unha xenealoxía feminista da arte urbana galega’ encara os seus últimos días no Auditorio de Galicia. A mostra, inaugurada en xuño rematará o vindeiro 12 de novembro. O proxecto é froito dunha inxente labor de investigación en clave de xénero sobre o graffiti e o muralismo contemporáno. Recolle as obras de 31 graffiteiras galegas, como Seor, autora da primeira obra desta técnica relizada na comunidade.

Comeza un novo ciclo no Cineclube Compostela

Cineclube de Compostela comeza hoxe un novo ciclo, baixo o título Clandestino. Na primeira sesión proxectarase o filme Sambizanga (Sambizanga, Angola-Francia, 1972), de Sarah Maldoror, que reflicte a realidade do activismo político ilegal e foi realizado para unha nación xa ela mesma clandestina, pois foi promovido polo Movimento Popular de Libertação de Angola antes de conseguir a independenciade Portugal. A sesión terá lugar no CS O Pichel (Santa Clara, 21) as 21:30 horas.

‘Vidas pasadas’ chega a Numax

Numax renova hoxe carteleira co debut no cinema da dramaturga Celine Song. Vidas pasadas ten por protagonistas a Nora e Hae Sung, dous nenos coreanos cunha forte conexión e cuxas vidas se separan cando ela emigra coa súa familia a Canadá. Vinte anos máis tarde volveranse encontrar durante unha semana que vai marcar as súas vidas. "Unha obra mestra sobre o destino, o amor e o desamor", segundo a define a revista 'Rolling Stone'.