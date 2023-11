El arzobispo de Santiago preside a las 11.40 h. de esta mañana la Solemnidad de Todos los Santos, con la procesión capitular y la puesta en funcionamiento del Botafumeiro. Mañana, a las 9.30 h, se celebrará la misa capitular por Todos los Fieles Difuntos y la procesión claustral con el rezo de responsos..

A Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza sumouse onte á celebración do Día Galego sen Tabaco promovido pola Consellería de Sanidade. Reducir o número de fumadores e fomentar estilos de vida saudables foron os obxectivos no primeiro Día Galego sen Tabaco que tivo por lema ‘O teu compromiso é clave. Únete a unha Galicia sen fume’. Para contribuír á concienciación e sensibilización, a área compostelá colocou unha mesa informativa no CHUS na que persoal do Comité Antitabaco da área informou dos riscos de fumar.