La decimotercera edición del Outono Códax Festival arranca con un intenso fin de semana en el que programa dos grandes conciertos en Santiago --de los estadounidenses Sunny War y Pokey LaFarge--, una actuación en directo en Madrid, la presentación de un libro y dos pinchadas.

Un año más y bajo el apoyo y colaboración de Bodegas Martín Códax, el festival impulsado por Raíña Productions y A Reixa acercará a Galicia lo mejor del género, reuniendo a destacados representates del soul, jazz, swing o blues.

Su programación, fiel a su filosofía, incluye la participación de artistas de referencia internacional --algunos de los cuales actúan por primera vez en Galicia--, una representación del blues y del rock español y dos bandas gallegas representativas del panorama actual.

CONCIERTO INAUGURAL

La protagonista del concierto inaugural del Outono Códax 2023 será la aclamada cantautora norteamericana Sunny War, que llega a Santiago este viernes --Riquela Club, a partir de las 21,00 horas-- con un nuevo álbum recién publicado.

Es el sexto, se titula 'Anarchist Gospel' y en él tienen cabida el góspel, el country blues, el folk introspectivo, el rock and roll e incluso ciertos experimentos vanguardistas. Un disco por el que ya ha sido prenominada en varias categorías de los premios Grammy.

POKEY LAFARGE

Este sábado, día 4, el Outono Códax presenta a Pokey LaFargue, uno de los grandes recuperadores de la tradición musical norteamericana, especialmente de los sonidos anteriores a la década de los 50. El norteamericano llega a Compostela para presentar su disco recién publicado: 'In the blossom of their shade'.

Se encargarán de abrir este concierto Momboi, uno de los principales exponentes de la nueva generación de músicos gallegos interesados por las sonoridades del otro lado del Atlántico.

Su sonido parte del gusto por la música de raíz latinoamericana, pretendiendo no tanto una aproximación tradicional sino la mezcla de ésta con el funk, jazz, rock and roll y, por supuesto, el folk-rock más fronterizo.

El concierto tendrá lugar el sábado en la sala Capitol a partir de las 21,00 horas.

PRESENTACIÓN EN MADRID

Entre las novedades que se incorporan en esta 13ª edición del Outono Códax, figura la realización de una presentación del festival en la sede de la Fnac en Madrid, con el objetivo de dar a conocer y poner en valor el festival así como los conciertos y actividades que se van a desarrollar en Santiago el resto del mes.

La presentación tendrá lugar este domingo a las 13,00 horas y contará con la actuación de la banda gallega The Limboos, que estrenarán en directo algunos de los temas de su inminente nuevo disco.

Las actividades del Outono Códax en Madrid se completan con un concierto de Sarah Shook & The Disarmers el martes 7 en la sala Clamores y con la grabación y emisión en directo ese mismo día del podcast 'Outono Códax 2023', desde el local Chopper Monster.

LIBRO, COLOQUIO Y PINCHADAS

La programación de actividades paralelas del outono Códax se inciia con la presentación el sábado 4 a las 19,00 horas en A Reixa-Matrioska del libro 'Collado. La maldición de una casa de comidas', de Carles Armengol.

La presentación contará con la presencia del autor de la obra, quien participará en un posterior coloquio con los asistentes.

Carles Armengol será también el encargado de realizar una de las pinchadas de este Outono Códax. Concretamente la que tendrá lugar en A Reixa el sábado a partir de las 23,45 horas, en compañía de Dj David Diz y Dj Quincalla.También el sábado 4 pero en el Riquela Club, a partir de las 23,45 horas, pinchará Javi Savoy.