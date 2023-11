O PP de Santiago vén de denunciar a “falta de resposta inmediata” do goberno municipal para activar un dispositivo de emerxencia para persoas sen fogar con motivo da borrasca atlántica Ciarán que deixou múltiples incidencias esta semana na cidade. Segundo a concelleira Yolanda Otero, “quedou de manifesto a nefasta xestión do sinfogarismo por parte do goberno municipal, o desleixo polas necesidades básicas da cidadanía, neste caso, especialmente das persoas máis vulnerables, as persoas sen fogar”.

Dende o PP consideran que ante a chegada dunha borrasca atlántica, non fai falla unha demanda explícita de axuda por parte das persoas en situación de sinfogarismo. “Era obriga do goberno municipal activar un dispositivo urxente e de intervención inmediata para dar cobertura ás necesidades básicas das persoas sen fogar que pernoctan nas vías públicas da cidade reducindo os danos que provoca a carencia dun fogar ante unhas condicións metereolóxicas tan adversas”, sinalou Otero. Aínda que, engadiu, “xa non nos sorprende nada deste goberno despois de que afirmasen hai días que a cidade estaba preparada para as choivas despois das nosas advertencias, o que pasou despois xa todos o sabemos, unha cidade asolagada”.

Ao mesmo tempo, Otero advertiu de que esta fin de semana chega outra borrasca profunda, Domingos, e preguntou ao BNG se van a continuar sen activar ningún tipo de dispositivo para os máis vulnerables. “Cremos que é hora de que se poñan a traballar, e o primeiro que deberían facer é preocuparse das persoas máis vulnerables ante as condicións meteorolóxicas tan adversas que estamos a sufrir”, manifestou.

A Concellería de Servizos Sociais, liderada por María Rozas, desmentiu unha desatención a estas persoas vulnerables. En conversa con EL CORREO indicou que o Semus (Servizo municipal de atención a urxencias sociais) fixo unha saída nocturna o luns e houbo rutas diurnas o xoves e este venres pola mañá. Ademais, realizarán saídas nocturnas hoxe e mañá. En calquera caso, dende o Concello destacaron que o protocolo sinala que as situacións nas que se activa o Semus son ante temperaturas inferiores a 4 graos, alerta laranxa por choiva ou neve, ou alerta por ventos de 80km/h ou máis. “Para a zona interior da Coruña, estas non foron as previsións de Meteogalicia, nin o son tampouco para os vindeiros días”, indicaron.

Con todo, a edil popular cuestionou que o programa municipal de apoio á inclusión de persoas sen fogar incluído no Programa local de inclusión social de colectivos en risco de exclusión “é totalmente insuficiente”. Dende o Partido Popular demandan ao goberno municipal o reforzo do sistema de axudas ás persoas sen fogar co deseño e implementación dun Plan específico de inclusión das persoas sen fogar, cuxos obxectivos principais, entre outros, sexan o de previr as situacións de sinforgarismo, reducir o número de persoas que non encontran outra alternativa que vivir na rúa e fomentar a autonomía e as capacidades das persoas sen fogar como ferramenta para a súa reinserción e inclusión na sociedade. “Un plan específico deseñado en coordinación coas entidades especializadas do Terceiro sector”, aclaran. Os populares piden, en definitiva, unha atención máis personalizada para este coletivo e un seguimento dos casos para evitar así a cronificación.